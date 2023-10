Delhi की हवा हुई और 'जहरीली', Noida का भी बुरा हाल; जानें NCR में आज कितना है AQI

Air Pollution: दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम समेत एनसीआर की हवा दीवाली से पहले ही बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है. सफर के आंकड़ों के अनुसार, समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सोमवार सुबह 306 तक पहुंच गया. जोकि बहुत खराब श्रेणी में है. नोएडा में एक्यूआई 308 दर्ज किया गया जोकि बहुत खराब श्रेणी में है. वहीं, गुरुग्राम का एक्यूआई 283 दर्ज किया जो खराब श्रेणी में आता है. सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी और मौसम पूर्वानुमान व अनुसंधान (सफर) के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ स्तर पर पहुंच गई है. धीरपुर में एक्‍यूआई बहुत खराब श्रेणी के तहत 337 पर पीएम 2.5 के साथ गंभीर श्रेणी में प्रवेश कर गया.

दिल्ली के पड़ोसी शहरों नोएडा में रविवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 273 और पीएम 10 की सघनता 268 रही, दोनों खराब श्रेणी में हैं, जबकि गुरुग्राम का एक्यूआई 186 और पीएम 10 की सघनता 162 मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई. दोनों शहरों में हवा की गुणवत्ता कल के मुकाबले आज और खराब हो गई.

#WATCH | Overall air quality in Delhi deteriorates to ‘Very Poor’ quality with the latest AQI (overall) being 306.

