केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले सत्यपाल मलिक के करीबियों के घर CBI छापे

बीमा घोटाला मामला: सीबीआई ने कथित बीमा घोटाले के मामले में आज बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है. एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Former J&K Governor Satyapal Malik) के तत्कालीन सहयोगी के परिसरों के अलावा दिल्ली और जम्मू कश्मीर में आठ अन्य ठिकानों पर छापेमारी की. जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई उनमें तब राज्यपाल के प्रेस सचिव सुनक बाली भी शामिल हैं.

मामले से जुड़े अधिकारियों ने अब से कुछ देर पहले ये जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि सीबीआई ने पूर्व राज्यपाल के तत्कालीन सहयोगी के अवास पर तथा अन्य ठिकानों पर आज सुबह तलाशी अभियान शुरू किया. एजेंसी ने गत 28 अप्रैल को मलिक से पूछताछ की थी और आज यह कार्रवाई हो रही है. एजेंसी ने पिछले साल अक्टूबर में मलिक के बयान भी दर्ज किए थे.