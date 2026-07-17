कौन हैं IPS अनुराग कुमार? जिनके हाथ आई दिल्ली पुलिस की कमान, सतीश गोलचा की जगह संभालेंगे जिम्मेदारी

Who is IPS Anurag Kumar: दिल्ली पुलिस को नया कमिश्नर मिल गया है. जानें आईपीएस अनुराग कुमार कौन हैं, उनका अब तक का अनुभव क्या रहा और सतीश गोलचा की जगह उन्हें यह जिम्मेदारी क्यों मिली.

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Delhi Police New Commissioner

Delhi Police New Commissioner: दिल्ली पुलिस को नया कमिश्नर मिल गया है. केंद्र सरकार ने शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किया. वह सतीश गोलचा की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे. गृह मंत्रालय ने इस फैसले का आदेश जारी कर दिया है. अनुराग कुमार के कार्यभार संभालने के साथ ही यह नियुक्ति लागू हो जाएगी. सरकार ने कहा है कि अगले आदेश तक वह दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर बने रहेंगे. यह बदलाव राजधानी की कानून व्यवस्था के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है.

कौन हैं IPS अधिकारी अनुराग कुमार?

अनुराग कुमार 1994 बैच के एजीएमयूटी (AGMUT) कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं. नई जिम्मेदारी मिलने से पहले वह इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे थे. उनकी नियुक्ति से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने उन्हें आईबी से उनके मूल कैडर एजीएमयूटी में वापस भेजने को मंजूरी दी थी. इसके बाद गृह मंत्रालय ने उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाने का आदेश जारी कर दिया.

दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस में रहा लंबा अनुभव

अनुराग कुमार के पास पुलिस और खुफिया विभाग दोनों का लंबा अनुभव है. उन्होंने पहले दिल्ली पुलिस में कई जिलों में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) के तौर पर काम किया है. इसके बाद वह इंटेलिजेंस ब्यूरो में चले गए, जहां उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाईं. लंबे समय तक खुफिया मामलों पर काम करने की वजह से उन्हें सुरक्षा और कानून व्यवस्था का अच्छा अनुभव माना जाता है. इसी अनुभव को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें राजधानी की पुलिस की कमान सौंपी है.

सतीश गोलचा को मिली नई जिम्मेदारी की तैयारी

अनुराग कुमार से पहले सतीश गोलचा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे. वह 1992 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं. अगस्त 2025 में उन्हें दिल्ली पुलिस का प्रमुख बनाया गया था. इससे पहले वह तिहाड़ जेल के महानिदेशक (डीजी) के पद पर भी काम कर चुके हैं. गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, अनुराग कुमार को कार्यभार सौंपने के बाद सतीश गोलचा को अपनी अगली नियुक्ति के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) को रिपोर्ट करना होगा. सरकार जल्द ही उनकी नई जिम्मेदारी का ऐलान कर सकती है.

राजधानी की सुरक्षा पर रहेगी नजर

दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ-साथ कई बड़े सरकारी दफ्तरों, विदेशी दूतावासों और अहम संस्थानों का केंद्र है. ऐसे में यहां कानून व्यवस्था बनाए रखना बड़ी जिम्मेदारी होती है. अनुराग कुमार के सामने अपराध पर नियंत्रण, वीआईपी सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था और बड़े आयोजनों के दौरान सुरक्षा जैसे कई अहम काम होंगे. पुलिस और इंटेलिजेंस दोनों में उनके अनुभव को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि वह दिल्ली पुलिस की कमान मजबूत तरीके से संभालेंगे और राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर काम करेंगे.