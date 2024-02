Delhi News: पानी के सालों पुराने बिल से तुरंत मिलेगी राहत, केजरीवाल सरकार ला रही यह स्कीम; जानें सबकुछ

Delhi Water Bill: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal) ने पानी के बकाया बिलों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. दिल्ली सरकार जल्द ही ‘वन टाइम वाटर बिल सेटलमेंट स्कीम’ (‘One Time Water Bill Settlement Scheme’) ला रही है. जल्द की इस बाबत दिल्ली कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bharadwaj ) को निर्देश दे दिये गए हैं. सरकार की तरफ से लाये जा रहे इस ‘स्कीम’ का मकसद सालों पुराने बिल को एक ही झटके में खत्म करने को लेकर है.

Delhi CM Arvind Kejriwal announces ‘One Time Water Bill Settlement Scheme’ and gives directions to Urban Development Minister Saurabh Bharadwaj regarding the same. The proposal will be brought before the Delhi Cabinet soon.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे लेकर अपडेट दिया और कहा कि इस स्कीम से जल बोर्ड में 1400 करोड़ रुपये का राजस्व आएगा.

#WATCH | Delhi: In a presser, Delhi Water Minister Atishi says, “Water bills are nowadays one of the biggest problems in Delhi, such that people are raising this issue even in public gatherings of the CM. This problem might be because of varied reasons… To solve this issue and… pic.twitter.com/PcO2Q3oJhZ

