दिल्ली की केजरीवाल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश को दी चुनौती

Delhi News Today: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Govt) ने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है. केजरीवाल सरकार अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश (Center’s Ordinance) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

Delhi government approaches Supreme Court regarding Center’s ordinance regarding transfer posting of officers pic.twitter.com/uG1fSA3DaR — ANI (@ANI) June 30, 2023