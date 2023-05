अरविंद केजरीवाल ने CPM नेता सीताराम येचुरी से की मुलाकात, NCCSA अध्यादेश करेंगे चर्चा

Delhi CM Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली में माकपा (CPM) महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात की है. बता दें सीएम केजरीवाल इन दिनों केंद्र सरकार द्वारा लाए अध्यादेश NCCSA के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने में जुटे हुए हैं. इसी कड़ी में उन्होनें सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से मंगलवार को मुलाकात की.

#WATCH | Delhi CM and AAP national convener Arvind Kejriwal meets CPI(M) General Secretary Sitaram Yechury, in the national capital. pic.twitter.com/OkpmUn5Nzo — ANI (@ANI) May 30, 2023