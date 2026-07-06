केजरीवाल का 'शीश महल' बनेगा स्टेट गेस्ट हाउस? दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला

Arvind Kejriwal Sheesh Mahal: दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में स्थित पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास, जिसे विपक्ष ‘शीश महल’ कहता है, अब नए रूप में इस्तेमाल किए जाएगा. न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, इस बंगले को स्टेट गेस्ट हाउस में बदला जाएगा, जहां सरकार के विशेष मेहमानों और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों को ठहराया जा सकेगा. साथ ही परिसर में ‘रंग महल’ भी विकसित किया जाएगा, ताकि सरकारी कार्यक्रमों और विशिष्ट अतिथियों के स्वागत की बेहतर व्यवस्था हो सके.
इस फैसले के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी चर्चा में है, जिसमें शीश महल (Sheesh Mahal) के अंदर की कई सुविधाओं का जिक्र किया गया. वीडियो में दावा किया गया कि बंगले में करीब 1.5 करोड़ रुपये की रसोई, 95 लाख रुपये के स्विच, 88 लाख रुपये का झूमर और 28 लाख रुपये का टीवी लगाया गया था. इसके अलावा यह भी कहा गया कि इस सरकारी आवास का मासिक बिजली बिल करीब 5 लाख रुपये आता था.
दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने खुद को हमेशा एक आम आदमी के रूप में पेश किया. लेकिन सरकारी आवास के नवीनीकरण पर करोड़ों रुपये खर्च किए. आरोपों में कहा गया कि बंगले में रेशमी कालीन, महंगे बाथरूम फिटिंग्स, वियतनाम का मार्बल, ऑटोमैटिक पर्दे और लग्जरी इंटीरियर जैसी सुविधाएं लगाई गईं. साथ ही यह भी कहा गया कि पहले उन्होंने सरकारी बंगला न लेने का वादा किया था, लेकिन बाद में आलीशान सरकारी आवास का इस्तेमाल किया.
बता दें शीश महल विवाद दिल्ली की राजनीति में नया मुद्दा नहीं है. लेकिन बंगले को स्टेट गेस्ट हाउस में बदलने की योजना के बाद यह फिर सुर्खियों में आ गया है. सरकार का कहना है कि इस संपत्ति का उपयोग अब सरकारी कामकाज और मेहमानों की मेजबानी के लिए किया जाएगा. दूसरी ओर, विपक्ष और आम आदमी पार्टी (आप) इस पूरे मामले को राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं. आने वाले दिनों में इस फैसले को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है.