केजरीवाल का 'शीश महल' बनेगा स्टेट गेस्ट हाउस? दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला

दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित अरविंद केजरीवाल के शीश महल को स्टेट गेस्ट हाउस बनाने की तैयारी है. जानिए रेखा गुप्ता सरकार क्या प्लाव कर रही?

Written by: Gargi Santosh
Published: July 6, 2026, 11:23 PM IST
केजरीवाल का 'शीश महल' बनेगा स्टेट गेस्ट हाउस? दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला
शीश महल को स्टेट गेस्ट हाउस में बदलने की योजना के बाद यह फिर सुर्खियों में आ गया है. (Photo from IANS)
  • दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पूर्व सरकारी आवास को स्टेट गेस्ट हाउस बनाने की तैयारी है
  • परिसर में सरकारी मेहमानों और विशिष्ट अतिथियों के लिए रंग महल भी बनेगा
  • इससे शीश महल को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है
  • आम आदमी की छवि और सरकारी खर्च को लेकर केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए गए

Arvind Kejriwal Sheesh Mahal: दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में स्थित पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास, जिसे विपक्ष ‘शीश महल’ कहता है, अब नए रूप में इस्तेमाल किए जाएगा. न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, इस बंगले को स्टेट गेस्ट हाउस में बदला जाएगा, जहां सरकार के विशेष मेहमानों और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों को ठहराया जा सकेगा. साथ ही परिसर में ‘रंग महल’ भी विकसित किया जाएगा, ताकि सरकारी कार्यक्रमों और विशिष्ट अतिथियों के स्वागत की बेहतर व्यवस्था हो सके.

वायरल वीडियो में दिखाया गया बंगले का खर्च

इस फैसले के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी चर्चा में है, जिसमें शीश महल (Sheesh Mahal) के अंदर की कई सुविधाओं का जिक्र किया गया. वीडियो में दावा किया गया कि बंगले में करीब 1.5 करोड़ रुपये की रसोई, 95 लाख रुपये के स्विच, 88 लाख रुपये का झूमर और 28 लाख रुपये का टीवी लगाया गया था. इसके अलावा यह भी कहा गया कि इस सरकारी आवास का मासिक बिजली बिल करीब 5 लाख रुपये आता था.

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केजरीवाल पर लगाए गए आरोप

दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने खुद को हमेशा एक आम आदमी के रूप में पेश किया. लेकिन सरकारी आवास के नवीनीकरण पर करोड़ों रुपये खर्च किए. आरोपों में कहा गया कि बंगले में रेशमी कालीन, महंगे बाथरूम फिटिंग्स, वियतनाम का मार्बल, ऑटोमैटिक पर्दे और लग्जरी इंटीरियर जैसी सुविधाएं लगाई गईं. साथ ही यह भी कहा गया कि पहले उन्होंने सरकारी बंगला न लेने का वादा किया था, लेकिन बाद में आलीशान सरकारी आवास का इस्तेमाल किया.

शीश महल विवाद फिर चर्चा में

बता दें शीश महल विवाद दिल्ली की राजनीति में नया मुद्दा नहीं है. लेकिन बंगले को स्टेट गेस्ट हाउस में बदलने की योजना के बाद यह फिर सुर्खियों में आ गया है. सरकार का कहना है कि इस संपत्ति का उपयोग अब सरकारी कामकाज और मेहमानों की मेजबानी के लिए किया जाएगा. दूसरी ओर, विपक्ष और आम आदमी पार्टी (आप) इस पूरे मामले को राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं. आने वाले दिनों में इस फैसले को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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