प्राण-प्रतिष्ठा के दिन दिल्ली में भी आधे दिन की छुट्टी का ऐलान, CM केजरीवाल के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए कई राज्यों में छुट्टी का ऐलान किया गया है. वहीं कई राज्यों में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है. आधे दिन की छुट्टी (Half Day) अवकाश वाले राज्यों की लिस्ट में अब दिल्ली का भी नाम शामिल हो गया है. उपराज्यपाल वी.के सक्सेना (V. K Saxena) ने आदेश जारी करते हुए कहा- कि 22 जनवरी को राजधानी में आधे दिन की छुट्टी रहेगी.

उपराज्यपाल ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी 2024 को दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों/यूएलबी/स्वायत्त निकायों/उपक्रमों और बोर्डों आदि को आधे दिन के लिए बंद रहेंगे. जानकारी के अनुसार, राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arwind Kejriwal) ने उपराज्यपाल को 22 जनवरी के दिन आधे दिन की छुट्टी का प्रस्ताव भेजा था.

Delhi LG V.K. Saxena approves half-day closing of all Delhi Government offices/ULBs/autonomous bodies/undertakings and boards etc on 22nd January 2024 (Monday), on account of Ram Temple pranpratishtha in Ayodhya.

— ANI (@ANI) January 20, 2024