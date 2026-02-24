Hindi News

दिल्लीवालों को CM रेखा गुप्ता का तोहफा, इन लोगों आयुष्मान योजना में दी जगह, जानिए कैसे उठा सकेंगे लाभ

दिल्ली में विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों को आयुष्मान योजना से जोड़ा गया है. इससे 5.5 लाख परिवार मुफ्त इलाज का लाभ उठा पाएंगे. आइए जानते हैं पूरी डिटेल...

दिल्ली सरकार इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए यह सुनिश्चित कर रही है कि राजधानी का हर पात्र नागरिक इस योजना से जुड़ सके. (Photo from Zee News)

रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने राजधानी में स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. अब सरकार से पेंशन पाने वाली विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना के दायरे में शामिल कर लिया गया है. इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ पेंशनधारी ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी इस योजना के तहत इलाज का लाभ उठा सकेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि इलाज के अभाव में किसी भी गरीब या कमजोर नागरिक को परेशानी न उठानी पड़े, यही सरकार का लक्ष्य है.

5.5 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ

सीएम रेखा की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इस फैसले से करीब 3 लाख 96 हजार 615 विधवा पेंशनधारी महिलाएं और लगभग 1 लाख 31 हजार 515 दिव्यांग पेंशन लाभार्थी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे. कुल मिलाकर लगभग 5.5 लाख अतिरिक्त परिवार अब आयुष्मान योजना की मजबूत सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे. ये परिवार पहले से योजना का लाभ ले रहे अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), प्राथमिकता श्रेणी (पीआरएस) के परिवारों, 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा हेल्पर्स के अलावा होंगे. इस तरह दिल्ली में स्वास्थ्य सुरक्षा का दायरा पहले से कहीं ज्यादा व्यापक और समावेशी हो जाएगा.

प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाने की पहल

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के विजन को जमीन पर उतारने की दिशा में उठाया गया है. आयुष्मान भारत योजना को देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना माना जाता है, जिसने करोड़ों गरीब परिवारों को इलाज का अधिकार दिया है. दिल्ली सरकार इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए यह सुनिश्चित कर रही है कि राजधानी का हर पात्र नागरिक इस योजना से जुड़ सके. सरकार का स्पष्ट संदेश है कि स्वास्थ्य सेवा कोई सुविधा नहीं, बल्कि हर नागरिक का अधिकार है.

अब तक 7 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए गए

दिल्ली में अब तक 7 लाख 23 हजार 707 आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनमें 2 लाख 74 हजार 620 कार्ड वरिष्ठ नागरिकों को मिले हैं. योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए राजधानी में 208 अस्पतालों का नेटवर्क तैयार किया गया है, जिनमें 156 निजी और 53 सरकारी अस्पताल शामिल हैं. राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) दिल्ली के माध्यम से अब तक 29,120 से अधिक लोग इस योजना के तहत इलाज करा चुके हैं. मुख्यमंत्री ने इसे सिर्फ प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद परिवार के स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़ा संकल्प बताया. उनका कहना है कि सरकार का मकसद एक स्वस्थ, संवेदनशील और समतामूलक दिल्ली बनाना है, जहां विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी पीछे न छूटे.

