Hindi News

Big Gifts For Delhi Residents The Long Standing Water And Sewer Issues Will Have A Permanent Solution

दिल्ली वासियों को मिली बड़ी सौगात, सालों पुरानी पानी-सीवर की समस्याओं का होगा स्थायी समाधान

Delhi News Today: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने 2,100 करोड़ रुपये से अधिक की जल परियोजनाओं की शुरुआत की है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता को बढ़ाया जा रहा है.

Delhi CM Rekha Gupta.

Delhi News Today: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिमी दिल्ली स्थित टोडापुर के रामलीला मैदान में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की 2100 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए काम करती है. उन्होंने कहा कि बेहतर जल प्रबंधन व्यवस्था बनाना ‘विकसित दिल्ली’ के लक्ष्य के लिए बहुत जरूरी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं तय समय सीमा में और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरी हों, ताकि लोगों को जल्दी फायदा मिल सके.

‘पेयजल की उपलब्धता सरकार की पहली प्राथमिकता’

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और आधुनिक सीवरेज प्रणाली विकसित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. आज जिन परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है वे न केवल जल आपूर्ति क्षमता को बढ़ाएंगी, बल्कि दिल्ली को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में कई सालों से पानी और सीवर की समस्या थी, वहां अब स्थायी समाधान किया जा रहा है. इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में लोगों को बेहतर पानी की सप्लाई मिलेगी, आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट की सुविधा बढ़ेगी और यमुना को साफ करने में मदद मिलेगी.

बढ़ेगी सीवेज साफ करने की क्षमता

उन्होंने कहा कि परियोजनाएं पूरी होने के बाद सीवेज साफ करने की क्षमता बढ़ेगी और बिना साफ किया हुआ गंदा पानी यमुना में जाने से रुकेगा. साथ ही, पानी की सप्लाई व्यवस्था मजबूत होगी, जिससे लोगों को नियमित और पर्याप्त पेयजल मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली को विश्वस्तरीय राजधानी बनाने के लिए पानी और सीवर की मजबूत व्यवस्था बहुत जरूरी है. सरकार मिशन मोड में काम कर रही है ताकि हर घर तक साफ पानी पहुंचे और हर इलाके में आधुनिक सीवर नेटवर्क हो.

इस अवसर पर दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली अब विकास के नए दौर में कदम रख रही है. यह सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य के अनुरूप ‘विकसित दिल्ली’ की मजबूत नींव है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देशभर में जो विकास कार्य हो रहे हैं, उनका असर अब राजधानी में भी साफ दिख रहा है. सरकार पानी की सप्लाई और सीवर जैसी जरूरी सेवाओं को आधुनिक, मजबूत, ज्यादा प्रभावी और पूरी तरह लोगों की जरूरतों के अनुसार बनाने के लिए काम कर रही है.

व्यावसायिक उपभोक्ता भी शामिल

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि जल उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए लागू की गई एमनेस्टी स्कीम में अब व्यावसायिक उपभोक्ताओं को भी शामिल किया जा रहा है. साथ ही इस योजना को अगस्त तक बढ़ा दिया गया है. उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ 3.52 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने लिया, जिसके अंतर्गत पेनल्टी, ब्याज और सरचार्ज माफ कर लगभग 1400 करोड़ रुपये की राहत दी गई तथा दिल्ली जल बोर्ड को 484 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ. अब इस योजना को अगस्त तक बढ़ाने के साथ-साथ व्यावसायिक उपभोक्ताओं तक भी विस्तारित किया जा रहा है. इससे अधिक लोग लाभान्वित होंगे.

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े व्यावसायिक एवं गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लेट पेमेंट सरचार्ज पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी. इस निर्णय के तहत व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर वर्षों से जमा लगभग 74,293 करोड़ रुपये की पेनल्टी को पूरी तरह माफ किया जाएगा. इससे दिल्ली जल बोर्ड को इन उपभोक्ताओं से लगभग 285.2 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा.

Add India.com as a Preferred Source

शुरू की गई परियोजनाएं

नीलोठी-1 एसटीपी की क्षमता बढ़ाई गई.

40 एमजीडी से बढ़ाकर 60 एमजीडी की गई.

लागत- 373.21 करोड़ रुपये.

40 एमजीडी से बढ़ाकर 60 एमजीडी की गई. लागत- 373.21 करोड़ रुपये. पप्पनकलां फेज-1 एसटीपी की क्षमता बढ़ाई गई.

20 एमजीडी से बढ़ाकर 30 एमजीडी की गई.

लागत- 225.28 करोड़ रुपये

20 एमजीडी से बढ़ाकर 30 एमजीडी की गई. लागत- 225.28 करोड़ रुपये नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हैदरपुर (डब्ल्यूडब्ल्यू-II) की पुरानी पाइपलाइन बदली गई

लागत- 50.72 करोड़ रुपये

लागत- 50.72 करोड़ रुपये पीतमपुरा और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हैदरपुर (डब्ल्यूडब्ल्यू-I) की पुरानी पाइपलाइन बदली गई

लागत- 19.44 करोड़ रुपये

इन परियोजनाओं का हुआ शिलान्यास

जल आपूर्ति सुधार – चंद्रावल डब्ल्यूटीपी क्षेत्र (पैकेज 3)

लागत- 990 करोड़ रुपये

लागत- 990 करोड़ रुपये जल आपूर्ति सुधार- चंद्रावल डब्ल्यूटीपी क्षेत्र (पैकेज 4)

लागत- 268.41 करोड़ रुपये

लागत- 268.41 करोड़ रुपये बेगमपुर क्षेत्र में घर-घर सीवर कनेक्शन (रोहिणी एसटीपी से जुड़ा)

लागत- 58 करोड़ रुपये

लागत- 58 करोड़ रुपये वजीराबाद क्षेत्र में घर-घर सीवर कनेक्शन (कोरोनेशन पिलर एसटीपी से जुड़ा)

लागत- 25.15 करोड़ रुपये

लागत- 25.15 करोड़ रुपये रनहोला क्षेत्र में घर-घर सीवर कनेक्शन (नीलोठी एसटीपी से जुड़ा)

लागत- 34.85 करोड़ रुपये

लागत- 34.85 करोड़ रुपये संत नगर क्षेत्र में घर-घर सीवर कनेक्शन (कोरोनेशन पिलर एसटीपी से जुड़ा)

लागत- 40.21 करोड़ रुपये

लागत- 40.21 करोड़ रुपये मोलरबंद एसटीपी की क्षमता में वृद्धि (0.67 एमजीडी बढ़ाई जाएगी)

लागत- 14.71 करोड़ रुपये

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Delhi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें