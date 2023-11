दिवाली में दिल्लीवालों की आतिशबाजी से खुश हुए कपिल मिश्रा! जानिए इसके पीछे की वजह

Delhi Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट के पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश के बावजूद भी दिल्ली-NCR के लोगों ने दिवाली पर जमकर पटाखे फोड़े. यही कारण है कि राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के इलाकों की एयर क्वालिटी ‘सबसे खराब’ स्तर पर पहुंच गई. सोमवार,13 नवंबर सुबह दिल्ली-एनसीआर में धुंध की मोटी परत छाई हुई दिखाई दी. दिल्ली के इस स्थिति के लिए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा (Kapil Mishra) ने सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर निशाने साधा है. उन्होनें X पर एक चौंकाने वाला ट्वीट किया, उन्होंने पोस्ट में लिखा कि आप पर गर्व है दिल्ली, ये प्रतिरोध की आवाजें हैं, आजादी और लोकतंत्र की आवाजे हैं. लोग बहादुरी से अवैज्ञानिक, अतार्किक, तानाशाही प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं, हैप्पी दिवाली.

Proud of You Delhi

These are voices of resistance , voices of freedom and democracy

People are bravely defying unscientific, illogical , dictatorial ban

Happy Diwali 🪔

— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) November 12, 2023