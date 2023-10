Delhi में अब यमुना की गंदगी को लेकर सियासत, छठ से कालिंदी कुंज में फिर तैरते दिखे जहरीले झाग, AAP पर भड़की BJP

Delhi News Today: छठ पूजा (Chhath Puja Date) से पहले दिल्ली में एक बार फिर यमुना नदी (Yamuna River) में गंदगी को लेकर सियासत तेज हो गई है. कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी में सोमवार को एक बार फिर जहरीले झाग तैरते नजर आए. इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार पर हमला बोला. दरअसल, भारतीय जनता पार्टी (BJP) की दिल्ली इकाई के कई नेता कालिंदी कुंज के निकट यमुना नदी के तट पर पहुंचे और कहा कि यमुना में भारी प्रदूषण पर उच्चतम न्यायालय को स्वत: संज्ञान लेना चाहिए.

#WATCH | Delhi BJP president Virendra Sachdeva and party leader Manoj Tiwari assess the pollution level in the river Yamuna at Kalindi Kunj pic.twitter.com/ZJq362Hbpi

— ANI (@ANI) October 16, 2023