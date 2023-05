दिल्ली सीएम के बंगले पर 45 करोड़ रुपए खर्च का मुद्दा: बीजेपी केजरीवाल के आवास के बाहर दे रही अनिश्चितकालीन धरना

भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास की मरम्मत पर कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने के मुद्दे पर मोर्चा खोले हुए है. बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने आज सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देना शुरू किया है.

बीजेपी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार ने कोविड प्रकोप के दौरान अरविंद केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं. भाजपा ने मुख्यमंत्री से सिविल लाइंस स्थित 6, फ्लैगस्टाफ रोड के आवास के द्वार आम जनता के लिए खोलने का आग्रह किया ताकि वे खुद उनकी ‘आलीशान जीवनशैली’ को देख सकें, भले ही प्रवेश के लिए टिकट हो. चांदनी चौक से भाजपा सांसद हर्षवर्धन ने प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए कहा कि केजरीवाल को अपना ‘बंगला’ आम लोगों के लिए खोलना चाहिए ताकि वे वहां हुए नवीनीकरण का काम देख सकें. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह प्रवेश टिकट जारी करके भी ऐसा कर सकते हैं.