दिल्ली: 23 साल युवती का शव बैग से बरामद, मंगेतर ने गला घोंटकर मारा; फॉरेंसिक टीम मौके पर

नई दिल्ली: दिल्ली में एक बार फिर बड़ी वारदात हुई है. दिल्ली के विश्वास नगर के एक कमरे से एक घर से बैग बरामद हुआ, जिसमें एक लड़की का शव था. इस लड़की की गला घोंटकर हत्या की गई. और इसके बाद शव को बैग में रखकर दिया गया. दिल्ली पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है. इस घटना को अंजाम देने का आरोप लड़की के मंगेतर पर ही है.

पुलिस ने बताया कि दिल्ली के विश्वास नगर इलाके के घर से बैग में लड़कीं की लाश मिली है. PCR पर कमरे में एक संदिग्ध बैग के रखे होने की सूचना मिली. पुलिस मौके पर पहुंची. बैग खोलकर देखा तो होश उड़ गए. लड़की की पहचान समा (23) के तौर पर हुई है. लड़की की हत्या करने के बाद लाश को बैग में छुपाया। लड़की की हत्या करने का आरोप मंगेतर पर ही है.

Delhi | A PCR call was received about a suspicious bag in a room in Vishwas Nagar. Upon receiving the call, the police along with the forensic team reached the spot. The spot was forensically examined and upon opening the bag the strangulated body of a woman (23) was recovered. A…

— ANI (@ANI) November 26, 2023