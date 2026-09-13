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हरियाणवी गाने पर बंदूक लहराकर रील बनाना पड़ा भारी, BRICS ID कार्ड वाले दिल्ली पुलिसकर्मी सस्पेंड

BRICS समिट 2026 का आई कार्ड गले में लेकर हथियारों के साथ रील बनाने वाले दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को गिरफ्तार कर सस्पेंड कर दिया. हाई-सिक्योरिटी इंटरनेशनल इवेंट के दौरान पुलिसकर्मी के इस व्यवहार ने कई सवाल पैदा कर दिए.

Written by: Gargi Santosh
Published: September 13, 2026, 10:01 PM IST
हरियाणवी गाने पर बंदूक लहराकर रील बनाना पड़ा भारी, BRICS ID कार्ड वाले दिल्ली पुलिसकर्मी सस्पेंड
मामले को गंभीरता से लेते हुए कांस्टेबल को गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया गया. (Photo from X Video)

BRICS समिट 2026 के बीच दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल का हथियार संभालते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में पुलिसकर्मी रील बनाता नजर आया और उसके गले में BRICS समिट का ID कार्ड भी दिखाई दिया. वीडियो सामने आने के बाद, सोशल मीडिया पर लोगों ने हाई-सिक्योरिटी इंटरनेशनल इवेंट के दौरान पुलिसकर्मी के इस व्यवहार पर सवाल उठाए. मामले को गंभीरता से लेते हुए कांस्टेबल को गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया गया.

दिल्ली पुलिस के नॉर्थ-वेस्ट जिले में तैनात था शख्स

अधिकारियों के मुताबिक, वीडियो में नजर आ रहा व्यक्ति की तैनाती दिल्ली पुलिस के नॉर्थ-वेस्ट जिले में थी. जांच में अब यह पता लगाया जा रहा है कि वीडियो कब और किन परिस्थितियों में बनाया गया था, उस दौरान कांस्टेबल ने किन नियमों का उल्लंघन किया. अब जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस यह भी देख रही है कि हथियार के इस्तेमाल और वीडियो बनाने के दौरान किसी सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी तो नहीं हुई.

और पढ़ें: इधर खत्म हुआ BRICS, उधर यूक्रेन पर रूस ने कर दिया बड़ा हमला, ट्रेन पर ड्रोन से अटैक

BRICS 2026 के चलते दिल्ली में हाई सिक्योरिटी

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई, जब दिल्ली में 18वां BRICS समिट 2026 चल रहा था. भारत मंडपम में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के चलते राजधानी में सुरक्षा के साथ-साथ ट्रैफिक व्यवस्था भी कड़ी की गई थी. दिल्ली पुलिस ने VVIP मूवमेंट के कारण दिल्ली के कई हिस्सों में यातायात प्रभावित रहा. वहीं एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और ISBT जाने वाले यात्रियों से अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखने को कहा था.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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