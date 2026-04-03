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दिल्ली की हवा फिर हुई खराब, AQI पहुंचा 250 के पार, GRAP की पाबंदियां लागू कर सकता है CAQM
IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, 4 से 6 अप्रैल तक पॉल्यूशन का लेवल नॉर्मल बना रहेगा. इसके बाद अगले 6 दिनो तक इसका लेवल कुछ खराब होने के आसान हैं.
दिल्ली-NCR में शुक्रवार सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला है. नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत राजधानी के आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ तेज हवाएं चल रही हैं. शुक्रवार की शाम को तेज बारिश हुई. कुछ जगहों पर ओले भी गिरने की खबर है. इस बीच हवा की क्वालिटी भी खराब हो गई है. दिल्ली-NCR में एयर क्वालिटी ‘गंभीर’ कैटेगरी में पहुंचने की आशंका के चलते एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने आने वाले दिनों में GRAP की पाबंदियां लगाने के संकेत दिए हैं.
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के बुलेटिन के मुताबिक, दिल्ली का डेली एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गुरुवार को 200 पार कर गया. अभी ये 266 पर बना हुआ है, जो खराब कैटेगरी में आता है. CPCB के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की सब-कमिटी ने दिल्ली-NCR के मौजूदा AQI के साथ-साथ मौसम संबंधी स्थितियों और IMD के पूर्वानुमानों की समीक्षा करने के लिए एक बैठक बुलाई.
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कमीशन ने कहा कि मौसम या AQI पूर्वानुमान आने वाले दिनों में हल्की बारिश की संभावना का भी संकेत देता है. इसके साथ ही धूल भरी आंधी चल सकती है. ये आगे जाकर हवा की क्वालिटी को खराब करेगा. इसलिए लोगों को GRAP की पाबंदियों के लिए तैयार रहना चाहिए.
कब लगाया जाता है GRAP?
हवा में पॉल्यूशन की जांच करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) बनाया गया है. इसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है. हर लेवल के लिए पैमाने और उपाय तय हैं. ग्रेप के 4 स्टेज हैं:
- स्टेज I ‘खराब’ (AQI 201-300)
- स्टेज II ‘बहुत खराब’ (AQI 301-400)
- स्टेज III’गंभीर’ (AQI 401-450)
- स्टेज IV ‘गंभीर प्लस’ (AQI >450)
AQI रेंज कितनी खतरनाक?
आमतौर पर 0-50 रेंज का AQI ‘अच्छा’ (Good) माना जाता है. 101-200 का AQI मध्यम और 301-500+ खतरनाक स्तरों में आता है. 51-100 के AQI को संतोषजनक, 151-200 के AQI को खराब और 201-300 को बहुत खराब माना गया है.
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दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट
भारत के मौसम विभाग के मुताबिक, 4 अप्रैल को बारिश और हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है. आसमान में बादल छाए रहेंगे. दोपहर बाद बारिश होगी. इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है. मैक्सिमम टेंपरेचर 31 और मिनिमम टेंपरेचर 20 डिग्री तक रह सकता है. 5 अप्रैल को भी बारिश रहेगी. इस दौरान 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा के साथ बौछारे पड़ सकती हैं. मैक्सिमम टेंपरेचर 31 और मिनिमम टेंपरेचर 18 डिग्री रह सकता है.
6 अप्रैल को कैसा रहेगा मौसम?
6 अप्रैल को आंशिक बादल छाए रहेंगे. मौसम शुष्क रहेगा. सोमवार को मैक्सिमम टेंपरेचर 31 और मिनिमम टेंपरेचर 17 डिग्री रह सकता है. 7 और 8 अप्रैल को फिर से बूंदाबांदी हो सकती है. हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है.
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