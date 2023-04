मनीष सिसोदिया की बढ़ेंगी मुश्किलें, CBI ने शराब घोटाले की चार्जशीट में पहली बार डाला दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM का नाम

दिल्ली में कथित शराब घोटाला केस में जेल में बंद मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पहली बार चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम आरोपी के रूप में डाला है. सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति घोटाले (Delhi Liquor Policy Scam) के सिलसिले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) और हैदराबाद के CA बुच्ची बाबू गोरंटला (Butchi Babu Gorantla) के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में चार्जशीट दायर की है. IPC की धारा 120बी, 201 और 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7ए, 8 और 13 के तहत दायर चार्जशीट में आरोपी के रूप में अर्जुन पांडे और अमनदीप सिंह ढल्ल का भी नाम है. सीबीआई की तरफ से इस मामले में दायर की गई यह दूसरी चार्जशीट है.

Delhi’s Rouse Avenue Court fixes May 12 as the date for arguments on points of cognizance of the chargesheet. — ANI (@ANI) April 25, 2023