Traffic Advisory: दिल्ली में रविवार-सोमवार को इन सड़कों पर जाने से बचें, पुलिस ने बताई वजह

Delhi Police Traffic Advisory: दिल्ली में छठ पूजा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से प्रमुख जलाशयों से सटी सड़कों की तरफ जाने से बचने को कहा है. ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी में लोगों को चेतावनी दी गई है कि प्रमुख जलाशयों के समीप वाली सड़कों पर रविवार दोपहर से सोमवार सुबह तक वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका है. यातायात पुलिस की ओर से जारी किए गए परामर्श के मुताबिक रविवार को दोपहर से ही दिल्ली के विभिन्न जलाशयों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे. सूर्यास्त के समय अर्घ्य दिया जाएगा जबकि कुछ भक्त सूर्यास्त के अर्घ्य के बाद चले जाएंगे और कई लोग रात के लिए विभिन्न जलाशयों के पास बने तंबू में रुकेंगे. यातायात पुलिस ने लोगों को सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए छठ पूजा उत्सव के लिए आवंटित स्थलों के पास की सड़कों से बचने की सलाह दी है.

ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक सोनिया विहार, कृष्णा मार्केट झिलमिल कॉलोनी, जेपीसी अस्पताल के पास डीडीए भूखंड, तुगलकाबाद काया माया ग्राउंड, जैन मंदिर सूरज कुंड रोड के पास डीडीए ग्राउंड, डी-ब्लॉक मंगोल पुरी के सामने, छठ पूजा कल्याण समिति सैनिक एन्क्लेव आदि के जलाशयों के पास बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है. इसलिए इन सड़कों पर जाने की बजाय बैकल्पिक रूट से यात्रा करें. पुलिस ने कहा कि जलाशयों के पास भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यातायात की व्यापक व्यवस्था की गई है.

Traffic Advisory

In view of #ChhathPuja celebrations on 19th November, 2023 evening till 20th November, 2023 morning, special traffic arrangements will be effective. Kindly follow the advisory.#DPTrafficAdvisory pic.twitter.com/pTdMGqM4Ai

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) November 17, 2023