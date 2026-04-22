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Chief Minister Rekha Gupta Inaugurated New Water Atms In The Shalimar Bagh

दिल्ली के इस इलाके में अब लगाये गये वाटर ATM, हर घंटे मिलेगा 2000 लीटर शुद्ध पेयजल

Delhi News Today: जल आपूर्ति को और मजबूत बनाने तथा हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

Rekha Gupta Water ATM

Delhi News Today: दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने बुधवार (22 अप्रैल) को शालीमार बाग विधानसभा में नए वाटर एटीएम का उद्घाटन कर उन्हें जनता को समर्पित किया. मुख्यमंत्री ने इस दौरान नागरिकों को वाटर एटीएम कार्ड भी वितरित किए. आधुनिक 5-स्टेज RO तकनीक से सुसज्जित ये वाटर ATM हर घंटे 2000 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे. यह लोगों को साफ, सुरक्षित और आसान तरीके से पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे.

आज शालीमार बाग विधानसभा के एयू ब्लॉक, सोम बाजार रोड, एए झुग्गी और सीए ब्लॉक में नए वॉटर एटीएम का उद्घाटन कर उन्हें जनता की सेवा में समर्पित किया। साथ ही नागरिकों को वॉटर एटीएम कार्ड भी वितरित किए गए। आधुनिक 5-स्टेज RO तकनीक से सुसज्जित ये वॉटर एटीएम हर घंटे 2000 लीटर शुद्ध पेयजल… pic.twitter.com/zaxhdjnCWh — Rekha Gupta (@gupta_rekha) April 22, 2026

जल आपूर्ति को और मजबूत बनाने तथा हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. यह विकसित दिल्ली के निर्माण की मजबूत नींव है. इस अवसर पर इंडियन ऑयल के अधिकारीगण, स्थानीय प्रतिनिधि सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.

भारतरत्न बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने हमें ऐसा संविधान दिया, जिसमें मूलभूत सुविधाएं हर नागरिक का अधिकार हैं। आज उनकी जयंती के अवसर पर, शालीमार बाग विधानसभा के GP ब्लॉक एवं बेरीवाला बाग ब्लॉक में वॉटर एटीएम का उद्घाटन उसी संकल्प का एक जीवंत विस्तार है। वार्ड संख्या 55, 56… pic.twitter.com/ME2V1P0ULh — Rekha Gupta (@gupta_rekha) April 14, 2026

इससे पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती (Dr. BR. Ambedkar Jayanti) पर शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के जीपी ब्लॉक और बेरीवाला बाग ब्लॉक में भी वाटर एटीएम का उद्घाटन किया था.

मुख्यमंत्री ने बताया था कि वार्ड संख्या 55, 56 और 57 में 7 स्थानों पर वाटर एटीएम स्थापित किए गए हैं. इन वाटर ATM के माध्यम से हर परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जाएगा. हर वाटर ATM प्रति घंटे 2000 लीटर शुद्ध पानी उपलब्ध कराएगा और 5-स्टेज आरओ तकनीक से 3000 TDS तक शुद्धिकरण करेगा, 24×7 निगरानी सुनिश्चित करेगा. वाटर एटीएम कार्ड के माध्यम से हर व्यक्ति को रोजाना 20 लीटर पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा.

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