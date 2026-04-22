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दिल्ली के इस इलाके में अब लगाये गये वाटर ATM, हर घंटे मिलेगा 2000 लीटर शुद्ध पेयजल

Delhi News Today: जल आपूर्ति को और मजबूत बनाने तथा हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

Published date india.com Updated: April 22, 2026 1:37 PM IST
email india.com By India.com Hindi News Desk email india.com
Rekha Gupta Water ATM
Rekha Gupta Water ATM

Delhi News Today: दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने बुधवार (22 अप्रैल) को शालीमार बाग विधानसभा में नए वाटर एटीएम का उद्घाटन कर उन्हें जनता को समर्पित किया. मुख्यमंत्री ने इस दौरान नागरिकों को वाटर एटीएम कार्ड भी वितरित किए. आधुनिक 5-स्टेज RO तकनीक से सुसज्जित ये वाटर ATM हर घंटे 2000 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे. यह लोगों को साफ, सुरक्षित और आसान तरीके से पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे.

जल आपूर्ति को और मजबूत बनाने तथा हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. यह विकसित दिल्ली के निर्माण की मजबूत नींव है. इस अवसर पर इंडियन ऑयल के अधिकारीगण, स्थानीय प्रतिनिधि सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.

इससे पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती (Dr. BR. Ambedkar Jayanti) पर शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के जीपी ब्लॉक और बेरीवाला बाग ब्लॉक में भी वाटर एटीएम का उद्घाटन किया था.

मुख्यमंत्री ने बताया था कि वार्ड संख्या 55, 56 और 57 में 7 स्थानों पर वाटर एटीएम स्थापित किए गए हैं. इन वाटर ATM  के माध्यम से हर परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जाएगा. हर वाटर ATM प्रति घंटे 2000 लीटर शुद्ध पानी उपलब्ध कराएगा और 5-स्टेज आरओ तकनीक से 3000 TDS तक शुद्धिकरण करेगा, 24×7 निगरानी सुनिश्चित करेगा. वाटर एटीएम कार्ड के माध्यम से हर व्यक्ति को रोजाना 20 लीटर पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा.

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