प्रदूषण को लेकर CM केजरीवाल ने बुलाई अहम बैठक, क्या होगा सरकार का नया एक्शन प्लान

Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली और NCR के इलाकों में वायु प्रदूषण (Delhi Air Pollution) का स्तर ‘अति गंभीर’ श्रेणी में बरकरार है. शहर में प्रदूषण का स्तर ‘अति गंभीर’ स्थिति में पहुंचने के बाद दिल्ली सरकार ने राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में सार्वजनिक परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक तथा चार पहिया कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है. इन सबके बीच, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arwind Kejriwal) ने आज, 6 नवंबर को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है. GRAP-4 को सख़्ती से लागू करने को लेकर दिल्ली सचिवालय में दोपहर 12 बजे बैठक होगी जिसमें दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और सभी संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे. हालांकि बैठक से पहले सीएम केजरीवाल सुबह 10 बजे एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे.

Delhi CM Arvind Kejriwal calls a high-level meeting at the Delhi Secretariat on the issue of increasing pollution. Environment Minister Gopal Rai and other officials of all concerned departments will attend this meeting.

