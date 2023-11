Diwali: दिल्ली सरकार के ग्रुप B-C कर्मचारियों को मिला दिवाली गिफ्ट, CM केजरीवाल ने किया बोनस का ऐलान

Delhi Latest News: दिवाली से पहले केजरीवाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arwind Kejriwal) ने आज, 6 नवंबर को घोषणा की है कि दिल्ली सरकार के ग्रुप B और ग्रुप C के कर्मचारियों को 7000 रूपये का बोनस देगी. इस के साथ ही सीएम केजरीवाल ने सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी हैं.

डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा, कि दिल्ली सराकर ने पिछले 8 सालों में जितने शानदार काम किए हैं, इनमें दिल्ली सरकार के कर्मचारियों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उनकी कड़ी मेहनत की बदौलत हम दिल्ली को सपनों का शहर बनाने में कामयाब हुए हैं. यह महीना त्योहारों का महीना है और त्योहारों के मौसम में हम अपने सभी ग्रुप बी नॉन गैजेटेड और ग्रुप सी कर्मचारियों को 7-7 हजार रुपए का बोनस देंगे.

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal says “…We will provide Rs 7,000 as a bonus to the Group B non-gazetted and Group C employees of Delhi Government. Currently, around 80,000 Group B non-gazetted and Group C employees are working with Delhi Govt. A total of Rs 56 crores will be… pic.twitter.com/A42efxIIsG

— ANI (@ANI) November 6, 2023