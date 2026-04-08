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दिल्ली की CM रेखा गुप्ता और LG तरनजीत संधू ने यमुना घाटों का किया निरीक्षण
Delhi News Today: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और LG तरनजीत संधू ने यमुना घाटों के निरीक्षण के दौरान मॉनसून से पहले गाद निकालने के कार्य को मिशन मोड में करने के निर्देश भी दिए.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल (LG) तरनजीत सिंह संधू के साथ वासुदेव घाट और यमुना बाजार घाट का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और चल रहे पुनर्जीवन कार्यों की समीक्षा की.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं. उन्होंने गाद निकालने के कार्य को मिशन मोड में तेज करने और मॉनसून से पहले सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश भी दिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना हमारी आस्था और विरासत की धारा है और इसके तटों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि स्वच्छ यमुना का संकल्प पूरी प्रतिबद्धता के साथ जमीन पर लागू किया जा रहा है.
यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दिल्ली बढ़ते तापमान, पानी की बढ़ती मांग के दबाव और मॉनसून के महीनों में जलभराव के हमेशा बने रहने वाले खतरे का सामना करने की तैयारी कर रही है. मालूम हो कि यमुना नदी अक्सर बढ़ते जल स्तर और बाढ़ के जोखिमों के कारण मॉनसून के दौरान चर्चा का केंद्र बन जाती है.