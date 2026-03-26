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दुर्गा अष्टमी पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया कन्या पूजन, बेटियों को बताया शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक

CM Rekha Gupta News:दुर्गा अष्टमी के मौके पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कन्या पूजन किया और छोटी-छोटी बच्चियों का सम्मान किया.

Published date india.com Published: March 26, 2026 3:16 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
CM Rekha Gupta News
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CM Rekha Gupta News: दुर्गा अष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक सुंदर और भावनात्मक पहल की. इस खास दिन पर उन्होंने कन्या पूजन किया और छोटी-छोटी बच्चियों का सम्मान किया. यह परंपरा हमारे समाज में बहुत समय से चली आ रही है, जिसमें बेटियों को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है. मुख्यमंत्री का यह कदम लोगों के लिए एक अच्छा संदेश लेकर आया कि बेटियों को सिर्फ खास दिन पर नहीं, बल्कि हर दिन सम्मान और प्यार मिलना चाहिए. आज के समय में जब लोग अपने काम और लाइफ में व्यस्त रहते हैं, ऐसे मौके हमें अपने संस्कार और परंपराओं से जोड़ते हैं. इस तरह के आयोजन से समाज में पॉजिटिव सोच भी बढ़ती है और लोगों को बेटियों के महत्व का एहसास होता है.

बेटियां हैं शक्ति का रूप

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि बेटियां सिर्फ घर की खुशियां ही नहीं, बल्कि सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक होती हैं. उन्होंने बताया कि हर बेटी में मां दुर्गा का अंश होता है. यही वजह है कि दुर्गा अष्टमी पर कन्या पूजन किया जाता है, ताकि हम इस बात को याद रखें कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं. उन्होंने यह भी कहा कि बेटियां परिवार को जोड़कर रखती हैं और घर में खुशियों का माहौल बनाती हैं. आज के दौर में बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं—चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या खेल. ऐसे में उन्हें सही मौके और सम्मान देना बहुत जरूरी है.

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परंपरा और आस्था का महत्व

दुर्गा अष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारी आस्था और विश्वास का भी प्रतीक है. इस दिन लोग मां दुर्गा की पूजा करते हैं और कन्याओं को भोजन कराते हैं. मुख्यमंत्री ने भी इसी परंपरा को निभाते हुए बच्चियों को आदर दिया और उनका आशीर्वाद लिया. उन्होंने कहा कि ऐसे त्योहार हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में आस्था और संस्कार कितने जरूरी हैं. जब हम अपने त्योहारों को सही तरीके से मनाते हैं, तो इससे हमारे मन को शांति मिलती है और परिवार में भी खुशी का माहौल बनता है.

बेटियों से मिलता है स्नेह और खुशी

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बेटियों का प्यार और स्नेह जीवन को खास बना देता है. उनकी मुस्कान घर में खुशियां भर देती है और हर मुश्किल समय में भी उम्मीद बनाए रखती है. आज के युवा के लिए यह बात समझना जरूरी है कि बेटियां परिवार की ताकत होती हैं. चाहे वह बहन हो, बेटी हो या दोस्त—उनका साथ जीवन को आसान और खुशहाल बनाता है. इसलिए उनका सम्मान करना और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना हर किसी की जिम्मेदारी है.

सभी के लिए शुभकामनाएं

अंत में मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा से प्रार्थना की कि सभी लोगों पर उनकी कृपा बनी रहे. हर घर में सुख और खुशहाली आए और बेटियों का प्यार हमेशा जीवन को रोशन करता रहे. उन्होंने लोगों से यह भी अपील की कि वे बेटियों को बराबरी का हक दें और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का मौका दें. अगर समाज मिलकर यह सोच अपनाए, तो आने वाला समय और भी बेहतर हो सकता है. दुर्गा अष्टमी का यह संदेश साफ है, बेटियों को सम्मान दो, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दो, और जीवन में खुशियां खुद-ब-खुद बढ़ती जाएंगी.

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Rishabh Kumar

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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