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दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने आजादपुर मंडी और आसपास के इलाकों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को लगाई लताड़!
Delhi News Today: मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्लीवासियों के लिए हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी जरूरतों के अनुरूप सुविधाएं विकसित कर रहे हैं. हमारी सरकार 24×7 मिशन मोड में कार्य कर रही है.
Delhi News Today: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने सोमवार (20 अप्रैल) को आजादपुर मंडी, गुप्ता मार्केट और आसपास के क्षेत्रों का ऑन ग्राउंड निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने DMRC और PWD की तरफ से चलाये जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी संबंधित विभागों को स्थानीय नागरिकों के आवागमन और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य करने के निर्देश दिए हैं.
आज़ादपुर मंडी, गुप्ता मार्केट और आसपास के क्षेत्रों का ऑन ग्राउंड निरीक्षण किया।
यहां DMRC और PWD द्वारा चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेते हुए अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली। सभी संबंधित विभागों को स्थानीय नागरिकों के आवागमन और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य… pic.twitter.com/kJMHQo98T9
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) April 20, 2026
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ, निर्धारित समय-सीमा के भीतर और गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना पूरे किए जाएं. इससे जनता को समय पर सभी जरूरी सुविधाएं मिल सकें. मुख्यमंत्री ने आसपास के क्षेत्रों का दौरा कर साफ-सफाई, कूड़ा उठान और बेहतर प्रबंधन को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और लताड़ भी लगाई.
‘मिशन मोड में काम कर रही हमारी सरकार’
उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों के लिए हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी जरूरतों के अनुरूप सुविधाएं विकसित कर रहे हैं. वर्षों से उपेक्षित क्षेत्रों में भी नए विकास कार्यों का शुभारंभ हुआ है और इन्हें समय पर पूरा कर जनता को समर्पित करने के लिए हमारी सरकार 24×7 मिशन मोड में कार्य कर रही है.