CM रेखा गुप्ता ने बुराड़ी में परिवहन विभाग के केंद्रों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश

Delhi News Today: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने मंगलवार (2 जून) को बुराड़ी स्थित व्हीकल इंस्पेक्शन यूनिट, व्हीकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने वहां नागरिक सुविधाओं का जायजा लिया और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए. ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) के निर्माण कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा होना चाहिए.
उन्होंने कहा कि दिल्ली वासी सरकारी दफ्तरों में सुविधा के लिए आते हैं. हमारी सरकार का संकल्प है कि हर सेवा सरल, पारदर्शी और समयबद्ध हो. जहां कमी मिलेगी, वहां सुधार होगा और जहां लापरवाही मिलेगी, वहां जवाबदेही तय होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का मकसद सिर्फ सरकारी इमारतें बनाना नहीं है, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाना है जो लोगों को सम्मानजनक, पारदर्शी और आसान सर्विस दें.
आज बुराड़ी में DTO, Vehicle Inspection Unit, Vehicle Training Institute और Automated Testing Station (ATS) का औचक निरीक्षण किया।
नागरिक सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। ATS के निर्माण कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्य… pic.twitter.com/TIKk3wf1Tq
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) June 2, 2026
उन्होंने कहा कि चूंकि हर दिन हजारों लोग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से बातचीत करते हैं, इसलिए हर सुविधा लोगों पर केंद्रित होनी चाहिए. CM रेखा गुप्ता ने सबसे पहले बन रहे ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन प्रोजेक्ट का इंस्पेक्शन किया और अधिकारियों के साथ कंस्ट्रक्शन के काम की प्रोग्रेस का रिव्यू किया. उन्हें बताया गया कि नया स्टेशन एक साथ पांच गाड़ियों की टेस्टिंग कर सकेगा और इसमें हर साल 80,000 से 90,000 कमर्शियल गाड़ियों का फिटनेस इंस्पेक्शन करने की कैपेसिटी होगी.
इंस्पेक्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट के डिजाइन, कैपेसिटी, ड्रेनेज अरेंजमेंट और भविष्य में इसे बढ़ाने की संभावनाओं पर डिटेल में बातचीत की. उन्होंने अधिकारियों को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ न हो और प्रोजेक्ट तय टाइमलाइन के अंदर पूरा हो.