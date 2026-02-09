  • Hindi
दिल्ली में प्रदूषण पर बड़ा एक्शन! रेखा गुप्ता सरकार ने लॉन्च किए 6 नए मॉनिटरिंग सिस्टम

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए 6 नए CAAQMS स्टेशनों की शुरुआत की है. साथ ही वायु रक्षक फ्लीट भी लॉन्च किए, ताकि प्रदूषण को जड़ से नियंत्रित किया जा सके.

Published: February 9, 2026 4:41 PM IST
By Gargi Santosh
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है. सरकार ने साफ कहा है कि प्रदूषण कंट्रोल के लिए काम सिर्फ सर्दियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे साल काम चलेगा. अक्सर देखा जाता है कि दिल्ली में ठंड के मौसम में प्रदूषण नियंत्रण के लिए अभियान तेज हो जाते हैं. लेकिन इस बार सरकार का फोकस सालभर की तैयारी पर है, ताकि प्रदूषण को जड़ से नियंत्रित किया जा सके और दिल्लीवासियों को हर मौसम में साफ हवा मिल सके.

