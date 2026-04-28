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2014 के बाद बदली तस्वीर, CM रेखा गुप्ता बोलीं - पीएम मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को मिला मौका

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी क्यों कम है? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पर खुलकर बात की. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा?

Published date india.com Published: April 28, 2026 8:57 PM IST
email india.com By India.com Hindi News Desk email india.com
2014 के बाद बदली तस्वीर, CM रेखा गुप्ता बोलीं - पीएम मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को मिला मौका

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा ने ‘महिला आरक्षण बिल’ पर चर्चा करते वक्त बताया कि देश में करीब 15 लाख महिलाएं पंचायत और नगर निगम स्तर पर चुनी जाती हैं. आसान शब्दों में कहें तो ग्राउंड लेवल पर महिलाएं काफी एक्टिव हैं. लेकिन जैसे-जैसे राजनीति का स्तर ऊपर जाता है, उनकी संख्या घटती जाती है. सीएम रेखा ने बताया कि विधानसभा तक पहुंचते-पहुंचते 4600 सदस्यों में सिर्फ लगभग 10% महिलाएं ही रह जाती हैं. लोकसभा और राज्यसभा में भी यह आंकड़ा करीब 13–14% के आसपास ही है.

संविधान ने अधिकार दिए, पर मौके नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश का संविधान बना, तब महिलाओं को बराबरी के सारे अधिकार दिए गए – वोट देने का, चुनाव लड़ने का और समानता का अधिकार. दिल्ली सीएम ने बताया कि संविधान सभा में 15 महिलाएं भी थीं. उस समय यह माना गया था कि ये अधिकार मिलने के बाद महिलाएं तेजी से आगे बढ़ेंगी. लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ. क्योंकि सिर्फ अधिकार देना काफी नहीं था, उन्हें सही मौके भी नहीं मिले.

राजनीति में महिलाओं के लिए मुश्किल रास्ता

मुख्यमंत्री बताती है कि असली समस्या यह है कि राजनीतिक दल महिलाओं को आगे बढ़ाने में पूरी तरह गंभीर नहीं रहे. अक्सर महिलाओं को टिकट देने में हिचकिचाहट होती है और उन्हें बड़े पदों तक पहुंचने के मौके कम मिलते हैं. यही कारण है कि जमीनी स्तर पर सक्रिय होने के बावजूद महिलाएं विधानसभा और संसद तक पहुंचने में पीछे रह जाती हैं.

2014 के बाद मिला आगे बढ़ने का मौका

सीएम रेखा ने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए कई अहम योजनाएं शुरू हुईं. इसके साथ ही ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023’ लाया गया, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई. उनका मानना है कि इससे महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का बड़ा मौका मिलेगा.

कानून लागू करने में कहां दिक्कत आ रही?

हालांकि, इस कानून को लागू करने में तकनीकी प्रक्रियाएं जैसे परिसीमन, एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं. इसी वजह से यह आशंका जताई गई कि महिलाओं को इसका लाभ 2034 तक भी नहीं मिल पाएगा. इसलिए इसे जल्दी लागू करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव लाया गया, ताकि 2029 तक महिलाओं को आरक्षण मिल सके. सीएम रेखा का कहना है कि अब जरूरत है कि सभी दल मिलकर इस मुद्दे पर आगे बढ़ें, ताकि महिलाओं को उनका हक जल्द मिल सके.

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