Delhi की सीएम रेखा गुप्ता ने जनसुनवाई में सुनी आम जनता की शिकायतें, अधिकारियों को दिये यह निर्देश

Delhi News Today: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Delhi CM Rekha Gupta) ने लोगों की समस्याएं सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द इन्हें दूर करने के निर्देश दिये.

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Delhi News Today: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार (जून, 03, 2026) को जनसुनवाई में दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान का भरोसा दिया. मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द मामलों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिये. उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है. यही विश्वास हमें निरंतर सेवा, संवेदनशीलता और सुशासन के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है.

उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि दिल्ली का हर नागरिक यह अनुभव करे कि उसकी बात सुनने वाली, उसकी चिंता को समझने वाली और उसके लिए कार्य करने वाली सरकार उसके साथ खड़ी है.

रेखा गुप्ता ने परिवहन कार्यालय का किया औचक निरीक्षण

एक दिन पहले ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुराड़ी में जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ), वाहन निरीक्षण इकाई, वाहन प्रशिक्षण संस्थान और स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) का औचक निरीक्षण किया. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने अपने निरीक्षण के दौरान नागरिक सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया और सुधार के लिए आवश्यक निर्देश दिए.

आज बुराड़ी में DTO, Vehicle Inspection Unit, Vehicle Training Institute और Automated Testing Station (ATS) का औचक निरीक्षण किया। नागरिक सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। ATS के निर्माण कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्य… pic.twitter.com/TIKk3wf1Tq — Rekha Gupta (@gupta_rekha) June 2, 2026

उन्होंने एटीएस के निर्माण कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा होना चाहिए. रेखा गुप्ता ने कहा, ‘दिल्लीवासी सरकारी दफ्तरों में सुविधा के लिए आते हैं. हमारी सरकार का संकल्प है कि हर सेवा सरल, पारदर्शी और समयबद्ध हो. जहां कमी मिलेगी, वहां सुधार होगा और जहां लापरवाही मिलेगी, वहां जवाबदेही तय होगी.’