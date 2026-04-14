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Cm Rekha Gupta Inaugurated Water Atms In Shalimar Bagh Assembly Constituency On The Occasion Of Dr Brambedkars Birth Anniversary

अंबेडकर जयंती पर दिल्ली में बड़ी पहल, CM रेखा गुप्ता ने वाटर ATM का किया उद्घाटन- जानें किन-किन लोगों को होगा फायदा

Delhi News Today: वार्ड संख्या 55, 56 और 57 में 7 स्थानों पर वाटर एटीएम स्थापित किए गए हैं. इस ATM के माध्यम से हर परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जाएगा.

Delhi News Today: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती (Dr. BR. Ambedkar Jayanti) पर शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के जीपी ब्लॉक और बेरीवाला बाग ब्लॉक में वाटर एटीएम का उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. अंबेडकर द्वारा दिया गया संविधान हर नागरिक को मूलभूत सुविधाओं का अधिकार सुनिश्चित करता है. यह पहल उसी संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

भारतरत्न बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने हमें ऐसा संविधान दिया, जिसमें मूलभूत सुविधाएं हर नागरिक का अधिकार हैं। आज उनकी जयंती के अवसर पर, शालीमार बाग विधानसभा के GP ब्लॉक एवं बेरीवाला बाग ब्लॉक में वॉटर एटीएम का उद्घाटन उसी संकल्प का एक जीवंत विस्तार है। वार्ड संख्या 55, 56… pic.twitter.com/ME2V1P0ULh — Rekha Gupta (@gupta_rekha) April 14, 2026

इन इलाके को लोगों को मिलेगा फायदा

मुख्यमंत्री ने बताया कि वार्ड संख्या 55, 56 और 57 में 7 स्थानों पर वाटर एटीएम स्थापित किए गए हैं. इन वाटर ATM के माध्यम से हर परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जाएगा. हर वाटर ATM प्रति घंटे 2000 लीटर शुद्ध पानी उपलब्ध कराएगा और 5-स्टेज आरओ तकनीक से 3000 TDS तक शुद्धिकरण करेगा, 24×7 निगरानी सुनिश्चित करेगा. वाटर एटीएम कार्ड के माध्यम से हर व्यक्ति को रोजाना 20 लीटर पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा.

बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि भी दी. मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ‘संविधान बनाने वाले और सामाजिक न्याय के प्रणेता, भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के मौके पर आज हमने डॉ. अंबेडकर नेशनल मेमोरियल में उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ाए और दिल से श्रद्धांजलि दी. बाबा साहेब का संघर्ष भरा जीवन और उनके विचार हमारी सरकार की सेवा यात्रा के लिए प्रेरणा का काम करते हैं.

संविधान के शिल्पी और सामाजिक न्याय के प्रणेता, भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर आज डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बाबा साहब का संघर्षमय जीवन और उनके विचार हमारी सरकार की सेवा यात्रा के… pic.twitter.com/9Iv1hsr1Sb — Rekha Gupta (@gupta_rekha) April 14, 2026

माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हम बाबा साहेब के सामाजिक न्याय के सपने को पूरा करने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं. हमारी सरकार दलितों, पिछड़े वर्गों और वंचितों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता मानती है. बाबा साहेब के ‘खुद को शिक्षित करो’ के आह्वान पर आगे बढ़ते हुए, हम वंचित वर्गों के बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा के मौके सुनिश्चित कर रहे हैं और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रहे हैं. हम बाबा साहेब के समानता और सम्मान के आदर्शों के अनुरूप एक समावेशी दिल्ली बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जहां हर नागरिक को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले.

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