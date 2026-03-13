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दिल्ली की सड़कों पर अब नहीं भरेगा पानी! मॉनसून से पहले रेखा सरकार उठाया ये कदम
दिल्ली में जलभराव कम करने के लिए नजफगढ़ ड्रेन की सफाई का काम शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एम्फीबियस एक्स्कवेटर मशीनों को हरी झंडी दिखाई.
दिल्ली में मानसून के वक्त होने वाली जलभराव की समस्या को कम करने के लिए सरकार ने एक नई पहल की है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बदूसराय ब्रिज पर अत्याधुनिक उभयचर यानी एम्फीबियस एक्स्कवेटर मशीनों को हरी झंडी दिखाकर नजफगढ़ ड्रेन और पंखा रोड ड्रेन की सफाई अभियान की शुरुआत की. इन मशीनों का इस्तेमाल ड्रेनों से जमा सिल्ट, कचरा और जलकुंभी हटाने के लिए किया जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि नई तकनीक के इस्तेमाल से सफाई का काम पहले की तुलना में कहीं ज्यादा तेज और प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ड्रेनों की जल वहन क्षमता बढ़ेगी और बरसात के समय पानी जमा होने की समस्या में कमी आएगी.
नजफगढ़ ड्रेन की सफाई क्यों है जरूरी
नजफगढ़ ड्रेन दिल्ली का सबसे बड़ा ड्रेन माना जाता है और शहर के पूरे ड्रेनेज सिस्टम में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है. बताया जाता है कि दिल्ली की लगभग 75 प्रतिशत सिल्ट इसी ड्रेन के जरिए बहकर जाती है. लंबे समय से इसकी नियमित सफाई न होने के कारण इसमें भारी मात्रा में कचरा जमा हो गया है. अनुमान है कि यहां 10 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा सिल्ट जमा हो चुकी है. इसी वजह से बरसात के समय पानी की निकासी धीमी हो जाती है और कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आती है. सरकार का मानना है कि अगर इस ड्रेन की समय-समय पर सही तरीके से सफाई होती रहे, तो शहर में पानी भरने की समस्या काफी हद तक कम की जा सकती है.
फ्लोटिंग मशीनों से तेज होगी सफाई
नई उभयचर एक्स्कवेटर मशीनों की खासियत यह है कि ये पानी और दलदली जमीन दोनों जगह आसानी से काम कर सकती हैं. पहले ड्रेनों की सफाई में कई तकनीकी दिक्कतें आती थीं, क्योंकि मशीनें ड्रेन के बीच तक नहीं पहुंच पाती थीं. लेकिन अब फ्लोटिंग मशीनें सीधे ड्रेन के अंदर जाकर सिल्ट और गाद निकाल सकेंगी. इससे सफाई का काम काफी तेज हो जाएगा और ड्रेन की गहराई भी बढ़ाई जा सकेगी. अधिकारियों का कहना है कि इस तकनीक से कचरा और जलकुंभी हटाने में भी मदद मिलेगी. जिससे पानी का बहाव बेहतर होगा और मानसून के दौरान जलभराव की समस्या को कम किया जा सकेगा.
कई प्रमुख जगहों पर तैनात की जाएंगी मशीनें
सरकार ने इस अभियान के तहत, कई नई मशीनें तैनात करने की योजना बनाई है. अभी चार नई उभयचर मशीनों को हरी झंडी दिखाई गई है, जबकि एक मशीन पहले ही विभाग के पास मौजूद थी. आने वाले समय में बाकी मशीनें भी विभाग को सौंप दी जाएंगी. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने इन मशीनों को बदूसराय ब्रिज, ककरोला, द्वारका और उत्तम नगर जैसे प्रमुख इलाकों में तैनात करने का फैसला किया है. इन जगहों पर ड्रेनों की सफाई से आसपास के रिहायशी क्षेत्रों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है.
मशीनों की क्षमता और लागत
इन उभयचर मशीनों को दो अलग-अलग श्रेणियों में तैयार किया गया है. शॉर्ट-बूम मशीन की कीमत लगभग 1.27 करोड़ रुपये है और इसमें करीब 6 मीटर लंबा बूम, 0.20 घन मीटर की बकेट क्षमता और 65 एचपी का इंजन लगा है. यह संकरे ड्रेनों में भी आसानी से काम कर सकती है. वहीं लॉन्ग-बूम मशीन की कीमत करीब 3.15 करोड़ रुपये है और इसमें 15 मीटर लंबा बूम, 0.50 घन मीटर की बकेट क्षमता और 135 एचपी इंजन है. यह मशीन लगभग 9 मीटर गहराई तक काम कर सकती है और सूखी, दलदली या पानी भरी जगहों में भी प्रभावी ढंग से सफाई कर सकती है. इन मशीनों की मदद से दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने और यमुना की सफाई के बड़े लक्ष्य को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.