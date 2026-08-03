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CM रेखा गुप्ता ने की 'अर्पण' की शुरुआत, जानिये सरकार के इस अभियान से कैसे जुड़ सकते हैं आप

Delhi News Today: आने वाले समय में दिल्ली मेट्रो के 10 स्टेशनों पर 'अर्पण' दान केंद्र स्थापित किए जाएंगे. इससे लोगों के लिए अपने पुराने कपड़े दान करना आसान होगा और अधिक से अधिक नागरिक इस अभियान से जुड़ सकेंगे.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: August 3, 2026, 7:50 PM IST
CM रेखा गुप्ता ने की 'अर्पण' की शुरुआत, जानिये सरकार के इस अभियान से कैसे जुड़ सकते हैं आप

Delhi News Today: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार (अगस्त,3, 2026 को पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर पुराने कपड़ों के दान केंद्र ‘अर्पण’ का उद्घाटन किया. यह पहल दिल्ली में कपड़ों के कचरे को कम करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है. ‘अर्पण’ अभियान के तहत लोग अपने पुराने, लेकिन उपयोग योग्य कपड़े दान कर सकेंगे. इन कपड़ों का दोबारा इस्तेमाल, रिसाइक्लिंग और अपसाइक्लिंग की जाएगी, जिससे कपड़ों की बर्बादी कम होगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा. सरकार का मानना है कि इस पहल से जिम्मेदार उपभोग की आदत भी बढ़ेगी और सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी.

क्या है इस अभियान का उद्देश्य?

इस अभियान का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है. दान किए गए कपड़ों की छंटाई, संग्रहण और प्रसंस्करण जैसी गतिविधियों में महिलाओं को आजीविका के नए अवसर मिलेंगे. इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित होंगे.

और पढ़ें: अस्पताल पहुंचीं सीएम रेखा गुप्ता, मरीजों से सीधे पूछा हाल; इलाज, दवाइयों और सफाई पर दिए सख्त निर्देश

दिल्ली सरकार ने जानकारी दी है कि आने वाले समय में दिल्ली मेट्रो के 10 स्टेशनों पर ‘अर्पण’ दान केंद्र स्थापित किए जाएंगे. इससे लोगों के लिए अपने पुराने कपड़े दान करना आसान होगा और अधिक से अधिक नागरिक इस अभियान से जुड़ सकेंगे.

सरकार ने लोगों से की अपील

सरकार ने राजधानी के लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों में रखे पुराने लेकिन उपयोग योग्य कपड़े दान करें. इससे जरूरतमंद लोगों की मदद के साथ-साथ कपड़ों के कचरे में कमी आएगी और दिल्ली को स्वच्छ, हरित और टिकाऊ शहर बनाने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी. सरकार का कहना है कि नागरिकों की भागीदारी से यह अभियान सफल होगा और पर्यावरण संरक्षण के साथ सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी.

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