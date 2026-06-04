Delhi Fire: CM रेखा गुप्ता ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का जाना हाल, मुआवजे का किया ऐलान

Delhi News Today: मालवीय नगर के हौजरानी स्थित होटल में लगी आग में 21 लोग मारे गये. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 रुपये और गंभीर रूप से घायलों के लिए 5-5 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया.

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मैक्स अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना. (Photo: ANI)

Delhi News Today: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार (जून, 04, 2026) अस्पताल पहुंचकर मालवीय नगर में लगी भीषण आग में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उनका हाल जाना. मालवीय नगर के हौजरानी में एक दिन पहले लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई थी और जिनमें कई विदेशी नागरिक शामिल थे. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपये, वहीं, गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भी ऐलान किया.

शोकाकुल परिवारों के साथ दिल्ली सरकार

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मृतकों के पार्थिव शरीरों को उनके पैतृक निवास तक पहुंचाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं. दिल्ली सरकार प्रत्येक प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है. हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं और इस कठिन समय में शोकाकुल परिवारों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं.

Hon’ble Chief Minister Smt. Rekha Gupta visited Max Hospital, Saket, to meet those injured in the tragic fire incident. She interacted with the injured and their family members, reviewed the ongoing treatment with the attending doctors, and directed officials to extend all… — CMO Delhi (@CMODelhi) June 4, 2026

विदेश मंत्रालय भी एक्टिव

उधर, विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भी मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और एम्स का दौरा किया. बता दें कि विदेश मंत्रालय संबंधित दूतावासों के संपर्क में है और आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है. मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने बताया कि यहां कुल 17 लोग हैं. मैं कह सकता हूं कि हम सभी की प्राथमिकता यह थी कि वे सुरक्षित रहें. जिन देशों से वे आए हैं (चाहे वह केन्या हो, कैमरून हो या बांग्लादेश) हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उनका ध्यान रखें और उन्हें उचित चिकित्सा उपचार प्रदान करें.

#WATCH | Delhi CM Rekha Gupta met injured victims of the Malviya Nagar fire tragedy in Max Hospital, Saket, today Delhi govt to give Rs 10 lakh to kin of deceased; Rs 5 lakh to seriously injured persons. (Video source: CMO) pic.twitter.com/6YBLJ40sO1 — ANI (@ANI) June 4, 2026

‘कल से बेहतर है घायलों की हालत’

सतीश उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन सभी से बात की है. मैं कल से यहां हूं और मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि आज उनकी हालत कल की तुलना में कहीं अधिक बेहतर और सकारात्मक है. सभी को उचित उपचार मिल रहा है. उन्होंने बताया कि एक मरीज ट्रॉमा सेंटर में हैं, जिनका ऑपरेशन किया गया है. सरकार की ओर से पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है.