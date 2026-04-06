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सफाई कर्मियों से मिलीं दिल्ली की CM रेखा गुप्ता, हर संभव मदद का दिया भरोसा
Delhi News Today: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को साफ, स्वस्थ और व्यवस्थित रखने में सफाई कर्मचारी अहम और सराहनीय भूमिका निभाते हैं.
Delhi News Today: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार (6 अप्रैल) को ‘जन सेवा सदन’ में दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी यूनियन कोर कमेटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं, सुझावों और जमीनी चुनौतियों को ध्यानपूर्वक सुना. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ, स्वस्थ और व्यवस्थित बनाए रखने में सफाई कर्मचारियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और सराहनीय है.
आज मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी यूनियन कोर कमेटी के प्रतिनिधियों से भेंट कर उनकी समस्याएं, सुझाव और जमीनी चुनौतियों को ध्यानपूर्वक सुना।
दिल्ली को स्वच्छ, स्वस्थ और व्यवस्थित बनाए रखने में हमारे सफाई कर्मचारियों का निस्वार्थ भाव से किया गया योगदान… pic.twitter.com/EuCnpLaSjR
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) April 6, 2026
उन्होंने इसे सेवा और समर्पण का सतत उदाहरण बताया. उन्होंने प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर सफाई कर्मचारी को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर कार्य परिस्थितियां मिलें, क्योंकि उनके परिश्रम और समर्पण से ही दिल्ली आगे बढ़ती है.
रेखा गुप्ता ने LG से की मुलाकात
उधर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने LG तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात कर गर्मी के मौसम में सरकार की तरफ से उठाये जा रहे तैयारियों की जानकारी दी. रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने जल आपूर्ति, बिजली प्रबंधन, स्वास्थ्य सर्विसेज और आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी जरूरी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने LG को बताया कि इस बार दिल्लीवालियों को गर्मी के मौसम में किसी भी अप्रत्याशित घटना का सामना नहीं करना पड़ेगा.