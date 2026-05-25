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Cm Rekha Gupta Used Public Transport To Reach Secretariat Inspiring The Residents Of Delhi As Well

CM रेखा गुप्ता ने सचिवालय पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन का किया इस्तेमाल, दिल्लीवासियों को भी किया प्रेरित

Delhi News: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की यह यात्रा दिल्ली सरकार की हाल ही में शुरू की गई 'मेट्रो मंडे' पहल का हिस्सा थी, जिसे 'मेरा भारत, मेरा योगदान' के व्यापक राष्ट्रीय ढांचे के तहत आयोजित किया गया था.

Delhi News Today: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार (25 मई) को सरकार के पहले ‘मेट्रो मंडे’ अभियान की अगुवाई की. मुख्यमंत्री ने सचिवालय पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो और पब्लिक फीडर बसों को चुना. ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रव्यापी अपील के बाद यह पहल दिल्ली सरकार का निजी और सरकारी वाहनों पर निर्भरता कम करने का एक ठोस प्रयास है. मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपने-अपने सरकारी वाहनों को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल किया. इससे पहले बीते 18 मई को भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी वाहन छोड़कर दिल्ली मेट्रो और फीडर बस के जरिए दिल्ली सचिवालय तक का सफर किया था.

क्या है ‘मेट्रो मंडे अभियान’?

‘मेट्रो मंडे’ अभियान के तहत सबसे पहले मुख्यमंत्री अपने सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास से पैदल चलकर ‘लोक निवास’ पहुंचीं. वहां उन्होंने LG तरनजीत सिंह संधू के साथ एक बैठक की. बैठक के बाद, वह पैदल चलकर कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पहुंचीं और वहां से ITO मेट्रो स्टेशन गईं. दिल्ली सचिवालय स्थित अपने दफ्तर तक पहुंचने के लिए मुख्यमंत्री ने ITO मेट्रो स्टेशन से पब्लिक फीडर बस का सहारा लिया. इस दौरान वरिष्ठ नेता परवेश वर्मा और रविंद्र इंद्रजीत भी उनके साथ थे. मुख्यमंत्री की अपील के बाद दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों ने भी आज अपने-अपने कार्यालयों तक पहुंचने के लिए मेट्रो और सार्वजनिक परिवहनों का इस्तेमाल किया.

Once again chose the Metro and DTC bus to travel to Delhi Secretariat this Monday. Proud to see so many Delhiites making public transport part of their daily routine. Every metro ride, bus journey and shared commute helps cut traffic, pollution and fuel use. A small step, big… pic.twitter.com/z86SeHM5OE — Rekha Gupta (@gupta_rekha) May 25, 2026

मुख्यमंत्री ने आम नागरिकों से की अपील

पत्रकारों से बात करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ‘मैं सभी नागरिकों से अपील करती हूं कि वे सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें. इससे न केवल देश के ईंधन संसाधनों की बचत होगी, बल्कि यह हमारे शहर दिल्ली के लिए भी बेहद जरूरी है. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्याओं को देखते हुए, अगर हम सभी (भले ही छोटे पैमाने पर ही सही) अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मेट्रो, सार्वजनिक परिवहन और बसों को शामिल करना शुरू कर दें तो यह हम सभी के लिए बहुत फायदेमंद होगा. अगर हर व्यक्ति इस कोशिश में थोड़ा सा भी योगदान देता है, तो दिल्ली शहर के लिए इसके सचमुच शानदार नतीजे सामने आएंगे.’

अभियान में शामिल होने वालों का शुक्रिया

सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते हुए रेखा गुप्ता ने उन बड़ी संख्या में निवासियों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने स्वच्छ और अधिक कुशल दिल्ली बनाने में मदद करने के लिए इस जन-अभियान में हिस्सा लिया. उन्होंने कहा,’यह तरीका हमारे शहर के सामने आने वाली हर चुनौती का समाधान देगा, चाहे वह प्रदूषण का मुद्दा हो या कोई और समस्या. आज, ‘मेट्रो मंडे’ पहल के अवसर पर मैंने अपने सभी सहयोगियों, मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के साथ मिलकर मेट्रो से यात्रा की. मुझे यह देखकर बेहद खुशी हो रही है कि दिल्ली के बहुत सारे निवासियों ने भी आज मेट्रो से यात्रा करने का संकल्प लिया है. मैं सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं. मिलकर, हम दिल्ली को और भी बेहतर बनाएंगे.

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