Delhi Corona Update: दो दिन की राहत के बाद फिर डराने लगा कोरोना, बीते 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत, हजार से ज्यादा नए केस

Delhi Corona Update: देश की राजधानी दिल्ली में दो दिन की राहत के बाद एक बार फिर कोरोना के मामलों में उछाल आया है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किये गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बीते 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हो गई और संक्रमण के 1,095 नए मामले सामने आए. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अब संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 20,35,156 हो गए हैं और छह मरीजों की मौत के जान गंवाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 26,606 हो गई है. वहीं, संक्रमण की दर 22.74 फीसदी है. राष्ट्रीय राजधानी में फिलहाल कोरोना के 4,995 एक्टिव मरीज हैं.

COVID-19 | Delhi reports 1095 fresh cases and one death in the last 24 hours. Positivity rate stands at 22.74%. pic.twitter.com/xk1rlexmkO — ANI (@ANI) April 25, 2023