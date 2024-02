Delhi Liquor policy Case: ED ने केजरीवाल को भेजा 8वां समन; जानें क्या बोले BJP सांसद मनोज तिवारी

ED Summons to Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED द्वारा आठवां समन भेजने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) ने कड़ा प्रहार किया है. उन्होंने मंगलवार को CM केजरीवाल को ‘अपराधी’ और ‘कानून का पालन न करने वाला नेता’ करार दिया. मनोज तिवारी ने कहा, ‘भ्रष्टों को इतने मौके नहीं मिलने चाहिए. जब झारखंड को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दस समन भेजने के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.’

बीजेपी सांसद ने आगे कहा, ‘अरविंद केजरीवाल भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं. शायद वह भी गिरफ्तार हो सकते हैं.’ मनोज तिवारी ने कहा, चिंता की बात है कि यह सब करके केजरीवाल लोगों को कानून का पालन न करने का संदेश दे रहे हैं. सीएम पद पर बैठा एक व्यक्ति जो पूछताछ से बचते रहे हैं, उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वह कानून का पालन नहीं कर रहे हैं. वह एक अपराधी है और उनके साथ तदनुसार निपटा जाना चाहिए.

#WATCH | On the eighth ED summon to Delhi CM, BJP MP Manoj Tiwari says, “The corrupt should not get so many chances. In Jharkhand, when he (the CM) didn’t appear before ED after the ten summons, he was arrested. So, maybe Arvind Kejriwal is on the same path. It is worrisome that… pic.twitter.com/HAMS9Ku9Aw

