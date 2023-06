कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 4 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा, जेल में बैठकर चला रहा था क्राइम सिंडिकेट

Lawrence Bishnoi News: दिल्ली की साकेत कोर्ट (Delhi’s Saket Court) ने रविवार (11 जून) को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 4 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर को आज अदालत में पेश किया जहां पर कोर्ट ने उसकी 4 दिन की रिमांड दी. बता दें क्राइम ब्रांच ने आरोपी लॉरेंस और अक्षय उर्फ ​​बालाजी का आमना-सामना करने के आरोप में चार दिन की रिमांड मांगी थी.

Delhi Saket Court on Sunday extended the police remand of Lawrence Bishnoi for the next 4 days in an extortion case. Police sought an extension of remand for four days for the confrontation of accused Lawrence and Akshay alias Balaji. — ANI (@ANI) June 11, 2023