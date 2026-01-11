Hindi News

दिल्लीवालों के लिए खुशखबरी, DDA फ्लैट्स के साथ खरीदारों को दे रही ये बड़ा तोहफा; जानिए पूरी डिटेल

Delhi News: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) का मकसद है कि अलग-अलग आय वर्ग के लोग इस योजना का फायदा उठा सकें. खास बात यह है कि सभी प्रॉपर्टीज पहले से बनी हुई हैं.

दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. मकर संक्रांति पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) अपनी बहुप्रतीक्षित प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2026 लॉन्च करने जा रहा है. इस स्कीम के तहत राजधानी के कई प्रमुख और रिहायशी इलाकों में बने फ्लैट्स और पार्किंग स्पेस को ई-ऑक्शन के जरिए बेचा जाएगा. DDA का मकसद है कि अलग-अलग आय वर्ग के लोग इस योजना का फायदा उठा सकें, चाहे वे मिडिल क्लास हों या प्रीमियम सेगमेंट के खरीदार. खास बात यह है कि सभी प्रॉपर्टीज पहले से बनी हुई हैं – यानी लोगों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

ई-ऑक्शन के लिए 582 फ्लैट्स बनकर तैयार

इस नई हाउसिंग स्कीम के तहत कुल 582 प्रॉपर्टीज को ई-ऑक्शन में शामिल किया गया है. इनमें HIG, MIG, LIG, जनता और EHS कैटेगरी के फ्लैट्स के साथ-साथ कार और स्कूटर गैराज भी मौजूद हैं. फ्लैट्स दिल्ली के ऐसे इलाकों में हैं, जहां रहना हर किसी की चाहत होती है. DDA ने इस स्कीम को इस तरह डिजाइन किया है कि लो इनकम ग्रुप से लेकर हाई इनकम ग्रुप तक सभी के लिए विकल्प मौजूद रहें. इससे लोगों को बजट और लोकेशन दोनों के हिसाब से सही प्रॉपर्टी चुनने में आसानी होगी.

जानें फ्लैट्स की लोकेशन और कीमतें

अगर हाई इनकम ग्रुप यानी HIG फ्लैट्स की बात करें, तो जसोला में सबसे ज्यादा फ्लैट्स रखे गए हैं. यहां 15 HIG फ्लैट्स उपलब्ध होंगे, जिनका रिजर्व प्राइस करीब 2.14 करोड़ रुपये तय किया गया है. वहीं SFS फ्लैट्स रोहिणी, वसंत कुंज, गाजीपुर और द्वारका जैसे इलाकों में मिलेंगे, जिनकी कीमत लगभग 99 लाख से 1.21 करोड़ रुपये के बीच होगी. मिडिल क्लास के लिए MIG फ्लैट्स दिलशाद गार्डन, द्वारका, जहांगीरपुरी, नंदनगरी, रोहिणी और अन्य इलाकों में उपलब्ध हैं, जिनका रिजर्व प्राइस 53 लाख से 1.45 करोड़ रुपये तक रखा गया है. LIG फ्लैट्स करोल बाग, विकासपुरी, पश्चिम विहार और द्वारका में मिलेंगे, जिनकी कीमत 20 लाख से 1.23 करोड़ रुपये तक है.

पार्किंग की सुविधा, अर्नेस्ट मनी…

इस स्कीम में सिर्फ फ्लैट्स ही नहीं, बल्कि कार और स्कूटर पार्किंग की सुविधा भी दी जा रही है. अशोक विहार, माल रोड, रोहिणी और पीतमपुरा में गैराज उपलब्ध होंगे, जिनका रिजर्व प्राइस 3 लाख से 42 लाख रुपये तक है. ई-ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए अर्नेस्ट मनी जमा करना जरूरी होगा. LIG, EHS और जनता फ्लैट्स के लिए 4 लाख, MIG और SFS के लिए 10 लाख और HIG फ्लैट्स के लिए 15 लाख रुपये तय किए गए हैं. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 14 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगी. ई-ऑक्शन फरवरी के आखिरी हफ्ते में होगा. कुल मिलाकर, यह स्कीम दिल्ली में घर खरीदने वालों के लिए एक बेहतरीन मौका साबित हो सकती है.

