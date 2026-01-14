By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
DDA बस 10 लाख में दे रहा घर खरीदने का मौका, लोकेशन से लेकर फ्लैट की कीमत तक... जानें हर डिटेल
DDA Premium Housing Scheme 2026: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने मकर संक्रांति के मौके पर अपनी 'प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2026' को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. इसके तहत कुल 582 फ्लैट E-Auction के जरिए बेची जाएंगी.
अगर आप दिल्ली में अपना घर लेने का सपना देख रहे हैं, तो अब आपके पास सुनहरा मौका है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) इतने सस्ते रेट में फ्लैट बेच रही है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने मकर संक्रांति के मौके पर अपनी ‘प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2026’ को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. इसके तहत कुल 582 फ्लैट E-Auction के जरिए बेची जाएंगी. ये फ्लैटों जिस हालत में हैं, उन्हें वैसे ही बेचा जा रहा है. इस स्कीम का मकसद पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज और पूरी तरह डिजिटल बनाना है, ताकि लोग आसानी से घर और गैरेज खरीद सकें.
कौन खरीद सकता है 10 लाख रुपये वाला फ्लैट?
DDA के ये फ्लैट सिर्फ EWS कैटेगरी वाले लोग ही खरीद सकते हैं. आवेदक की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए.अगर आप DDA के EWS कैटेगरी वाला फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो आपके पूरे परिवार की सालाना इनकम 10 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. आवेदक के पास वैलिड PAN कार्ड होना जरूरी है. अगर दिव्यांग के साथ ज्वॉइंटली अप्लाई कर रहे हैं, तो दूसरा शख्स करीबी परिवार का सदस्य होना चाहिए.
किन इलाकों में हैं फ्लैट?
- इस स्कीम में अलग-अलग सेगमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टीज रखी गई हैं. HIG यानी हाई इनकम ग्रुप वाले फ्लैट्स में जसोला इलाके में फ्लैट मिलेंगे. यहां 15 फ्लैट्स हैं. इनका एरिया करीब 162.41 स्क्वॉयर मीटर है. इसी कैटेगरी में रोहिणी, बसंत कुंज, गांजीपुर और द्वारका जैसे इलाकों के फ्लैट भी शामिल हैं.
- MIG यानी मिडल इनकम ग्रुप वालों के लिए दिलशाद गार्डन, द्वारका, जैनपुरियां, लोकनायकपुरम, नंद नगरी और रोहिणी जैसे इलाकों में 204 फ्लैट उपलब्ध हैं.
- वहीं, LIG वाले फ्लैट करोल बाग, देव नगर, द्वारका, नंद नगरी, रोहिणी, शालीमार बाग और विकासपुरी जैसे इलाकों में मिलेंगे. इस कैटेगरी में भी 200 से ज्यादा फ्लैट शामिल हैं.
- जिन लोगों को छोटे बजट में ऑप्शन चाहिए, उनके लिए EHS कैटेगरी में शाहपुर जाट, अशोक नगर, कोंडली घरोली और द्वारका में फ्लैट रखे गए हैं.
- सिर्फ फ्लैट ही नहीं, जिन लोगों को पार्किंग या गैरेज चाहिए, उनके लिए पासंपुरा, रोहिणी, अशोक विहार और मॉल रोड जैसे इलाकों में कार और स्कूटर गैरेज भी उपलब्ध कराए गए हैं. कुल मिलाकर इस स्कीम के तहत 582 प्रॉपर्टीज ऑनलाइन नीलामी के लिए तैयार हैं.
साइज के हिसाब से फ्लैटों की कीमत?
- HIG (हाई इनकम ग्रुप) कैटेगरी के फ्लैटों की कीमत 2.14 करोड़ रुपये रखी गई है. इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट और GST शामिल नहीं है.
- SFS (कैटेगरी-II) के फ्लैट की शुरुआती कीमत 1.03 से 1.08 करोड़ रुपये के बीच रखी गई है.
- MIG (मिडल इनकम ग्रुप) कैटेगरी के फ्लैट की कीमत 54 लाख से 1.19 करोड़ रुपये के बीच होगी.
- LIG (लो इनकम ग्रुप)कैटेगरी के फ्लैट की कीमत 65.41 से 70.57 लाख रुपये के बीच है.
- JANTA (जनता) कैटेगरी के फ्लैट 10 लाख रुपये से शुरू होकर 34.16 लाख रुपये तक जाती है.
- अगर आप पार्किंग के साथ फ्लैट लेना चाहते हैं, तो इसके लिए 3 से 5 लाख तक ज्यादा देने पड़ेंगे.
रजिस्ट्रेशन डेट और टाइमिंग?
इन फ्लैटों का रजिस्ट्रेशन और EMD (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट)जमा करने की शुरुआत 14 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे से शुरू हो चुकी है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 13 फरवरी 2026 रात 11:59 बजे तक है. इसके बाद फाइनल एप्लिकेशन सबमिट करने की तारीख 16 फरवरी 2026 रात 11:59 बजे तक रखी गई है.
कितनी है प्रोसेसिंग फीस?
- जहां तक नीलामी में हिस्सा लेने का सवाल है, इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस है. हर प्रॉपर्टी के लिए 2,500 रुपये का प्रोसेसिंग फीस देना होगा. इसमें GST भी शामिल है.
- कैटेगरी के हिसाब से जमानत राशि देना अनिवार्य है. LIG, EHS और जनता के लिए 4 लाख रुपये की जमानत राशि रखी गई है.
- MIG और SFS Cat-II के लिए 10 लाख रुपये देने होंगे. HIG कैटेगरी के लिए 15 लाख रुपये जमा करने होंगे. कार गैरेज के लिए 4 लाख रुपये और स्कूटर गैरेज के लिए 1 लाख रुपये तय किए गए हैं.
- अगर किसी की बोली सबसे ज्यादा लगी और फिर उसने फ्लैट लेना नहीं चाहा, तो उसकी पूरी जमानत राशि जब्त हो जाएगी.
कैसे करेंगे अप्लाई?
- इन फ्लैटों की बिक्री e-नीलामी के जरिए होगी.
- जिन लोगों ने पहले कभी ऑनलाइन नीलामी नहीं की, उनके लिए 20 से 22 जनवरी तक डेमो सेशन भी चलाया जाएगा. इसमें बताया जाएगा कि बीडिंग कैसे करनी है.
- इसके बाद 23 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक e-ऑक्शन चलेगा.
- हर फ्लैट के लिए अलग-अलग टाइमिंग बाद में घोषित की जाएगी.
- आगे की सारी अपडेट्स DDA की वेबसाइट और ई-नीलामी पोर्टल पर दी जाएंगी.