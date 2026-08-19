EnglishHindi

दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी! 200 नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत- इन रूट पर दौड़ेंगी 56 लेडीज स्पेशल बसें

Delhi News Today: इन बसों के शामिल होने के बाद दिल्ली के इलेक्ट्रिक बस बेड़े की संख्या करीब 5,000 तक पहुंच गई है. नई 200 बसों में से 56 'लेडीज़ स्पेशल' बसें भी हैं.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: August 19, 2026, 7:22 PM IST
दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी! 200 नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत- इन रूट पर दौड़ेंगी 56 लेडीज स्पेशल बसें

Delhi News Today: दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बुधवार (अगस्त, 19, 2026) को एक बड़ा कदम उठाया गया. दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इन बसों के शामिल होने के बाद दिल्ली के इलेक्ट्रिक बस बेड़े की संख्या करीब 5,000 तक पहुंच गई है. नई 200 बसों में से 56 ‘लेडीज़ स्पेशल’ बसें भी हैं.

कहां चलेंगी ‘लेडिज स्पेशल’ बसें?

‘लेडिज स्पेशल’ बसों को दिल्ली के प्रमुख कॉलेजों को जोड़ने वाले रूट पर चलाया जाएगा. इनमें हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेडी श्रीराम कॉलेज (LSR), गार्गी कॉलेज, हंसराज कॉलेज और SGGSCC शामिल हैं. इन सेवाओं से छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए रोजाना सफर को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी.

और पढ़ें: 'विकसित भारत 2047' में दिल्ली निभाएगी बड़ी भूमिका, स्वतंत्रता दिवस पर CM रेखा गुप्ता ने लिया बड़ा संकल्प

दिल्ली में अब कितनी हो गई बसों की संख्या?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘आज शुरू की गई सभी पहल में से महिला ‘लेडीज़ स्पेशल’ बसें मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से और सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं. मुझे अपने छात्र दिनों के दौरान कॉलेज और घर जाने के लिए विश्वविद्यालय की विशेष बसों का इस्तेमाल करना याद है, लेकिन पिछले 28 वर्षों से ये बसें उपलब्ध नहीं थीं.’ उन्होंने कहा कि इन नई बसों के शामिल होने से दिल्ली के बस बेड़े में कुल 4,938 इलेक्ट्रिक बसें और 1,750 सीएनजी बसें हो गई हैं. गुप्ता ने कहा कि देश में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में हैं.

दिल्ली-करनाल के लिए भी बस सेवा

इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली-करनाल इंटर-स्टेट इलेक्ट्रिक बस सेवा का भी उद्घाटन किया. इससे दिल्ली और करनाल के बीच सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. राजघाट डिपो-1 में एक सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन भी शुरू किया गया. सरकार का कहना है कि इन पहलों से दिल्ली के स्वच्छ परिवहन ढांचे को मजबूती मिलेगी. इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ने से पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता और प्रदूषण कम करने में मदद मिल सकती है. साथ ही, महिलाओं के लिए विशेष बस सेवाएं और नई इंटर-स्टेट कनेक्टिविटी राजधानी में सुरक्षित, समावेशी और सुगम यातायात व्यवस्था की दिशा में अहम कदम मानी जा रही हैं.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Delhi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

India.com Hindi News Desk

India.com Hindi News Desk

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.