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दिल्ली को मिलीं 50 नई इलेक्ट्रिक बसें, अब रेवाड़ी तक शुरू हुई ई-बस सेवा

दिल्ली में 50 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू हुईं. दिल्ली-रेवाड़ी ई-बस सेवा के साथ हसनपुर और गाजीपुर में EV चार्जिंग स्टेशन भी शुरू किए गए हैं.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: September 3, 2026, 5:33 PM IST
दिल्ली को मिलीं 50 नई इलेक्ट्रिक बसें, अब रेवाड़ी तक शुरू हुई ई-बस सेवा
दिल्ली को मिलीं 50 नई इलेक्ट्रिक बसें (Image: IANS)

Delhi News: दिल्ली की सड़कों पर अब 50 नई इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इसके साथ ही दिल्ली-रेवाड़ी अंतरराज्यीय ई-बस सेवा की भी शुरुआत की गई. इस नई सेवा से दिल्ली और NCR के बीच आने-जाने वाले यात्रियों को फायदा मिलेगा. इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण कम करने के साथ लोगों को साफ और आरामदायक सफर देने में मदद करेंगी. सरकार का फोकस दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा बेहतर और आधुनिक बनाने पर है.

दिल्ली से रेवाड़ी तक सफर होगा आसान

दिल्ली-रेवाड़ी ई-बस सेवा शुरू होने से दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है. रोजाना काम, पढ़ाई या दूसरे कामों के लिए दिल्ली और NCR के बीच सफर करने वाले लोगों को इसका फायदा मिल सकता है. इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल से डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर निर्भरता भी कम होगी. इससे लंबे समय में शहरों में प्रदूषण घटाने में मदद मिल सकती है.

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नए EV चार्जिंग स्टेशन भी शुरू

इलेक्ट्रिक बसों के साथ दिल्ली में EV चार्जिंग नेटवर्क को भी बढ़ाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने हसनपुर और गाजीपुर में सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशनों की शुरुआत की. चार्जिंग स्टेशन बढ़ने से इलेक्ट्रिक वाहनों को इस्तेमाल करने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी. दिल्ली में EV की संख्या बढ़ने के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना भी जरूरी है. नए स्टेशन इसी दिशा में उठाया गया कदम हैं.

तेहखंड में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन

कार्यक्रम के दौरान तेहखंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया. इस तरह के टेस्टिंग स्टेशन में वाहनों की जांच आधुनिक तरीके से की जाती है. इससे वाहनों की सुरक्षा और उनकी फिटनेस जांचने में मदद मिलेगी. दिल्ली में बढ़ते वाहनों और बदलती टेक्नोलॉजी के बीच ऐसे सिस्टम लोगों की सुरक्षा के लिए भी अहम हैं. इससे वाहन जांच की प्रक्रिया को ज्यादा आसान और व्यवस्थित बनाने में मदद मिल सकती है.

आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस

इस कार्यक्रम में सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. पंकज सिंह भी मौजूद रहे. सरकार का कहना है कि दिल्ली में स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार किया जा रहा है. नई इलेक्ट्रिक बसें, ई-बस सेवा, EV चार्जिंग स्टेशन और ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन इसी योजना का हिस्सा हैं. इन कदमों से दिल्ली-NCR में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर होने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

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