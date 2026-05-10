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दिल्ली में अनाथ युवाओं के लिए खुलेंगे नए मौके, Mother’s Day पर रेखा सरकार ने दिया बड़ा तोहफा

Delhi Aftercare Scheme: दिल्ली सरकार ने युवाओं के लिए नई आफ्टरकेयर स्कीम शुरू की है. इससे चाइल्ड केयर संस्थानों से बाहर आने वाले युवाओं को पढ़ाई, नौकरी और आर्थिक मदद मिलेगी.

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Delhi Aftercare Scheme: मातृ दिवस के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाजपत नगर स्थित Village Cottage Home का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने युवाओं के लिए “आफ्टरकेयर स्कीम फॉर यंग पर्सन्स” की घोषणा की. सरकार का कहना है कि यह योजना उन युवाओं के लिए शुरू की गई है जो 18 साल की उम्र के बाद चाइल्ड केयर संस्थानों से बाहर आते हैं और उन्हें आगे की जिंदगी में मदद की जरूरत होती है. इस योजना के जरिए ऐसे युवाओं को पढ़ाई, नौकरी और आत्मनिर्भर बनने में सहायता दी जाएगी.

3.5 करोड़ रुपये का बजट तय

दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए साल 2026-27 में 3.5 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. सरकार का मानना है कि कई बच्चे संस्थानों से बाहर आने के बाद सही मार्गदर्शन और आर्थिक मदद नहीं मिलने की वजह से परेशानियों का सामना करते हैं. नई योजना के जरिए सरकार ऐसे युवाओं को बेहतर भविष्य देने की कोशिश कर रही है. इससे उन्हें आगे बढ़ने और अपनी जिंदगी को सही दिशा देने में मदद मिलेगी. सरकार चाहती है कि कोई भी युवा अकेला महसूस न करे.

पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस

इस योजना में युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए सहायता दी जाएगी. साथ ही स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे ताकि युवा नई चीजें सीख सकें और नौकरी के लिए तैयार हो सकें. सरकार करियर गाइडेंस और मेंटरशिप की सुविधा भी देगी. इसके अलावा इंटर्नशिप के मौके देकर युवाओं को काम का अनुभव दिलाने की तैयारी की गई है. इससे उन्हें नौकरी पाने में आसानी होगी और वे खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे.

आर्थिक मदद और पुनर्वास की सुविधा

योजना के तहत युवाओं को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी ताकि वे अपने जरूरी खर्च पूरे कर सकें. सरकार पुनर्वास सहायता पर भी काम करेगी ताकि संस्थानों से बाहर आने के बाद युवाओं को रहने और जीवन शुरू करने में परेशानी न हो. कई बार ऐसे युवा परिवार के सहारे के बिना आगे बढ़ते हैं, इसलिए यह योजना उनके लिए बड़ा सहारा बन सकती है. सरकार का कहना है कि हर युवा को सम्मान के साथ जीने का मौका मिलना चाहिए.

सुरक्षित और आत्मनिर्भर भविष्य की कोशिश

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार हर युवा को सुरक्षित और बेहतर भविष्य देने के लिए काम कर रही है. सरकार चाहती है कि युवा आत्मनिर्भर बनें और अपने सपनों को पूरा कर सकें. यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को सही दिशा और आत्मविश्वास देने की कोशिश भी है. माना जा रहा है कि इस कदम से कई युवाओं की जिंदगी बदल सकती है और उन्हें समाज में नई पहचान बनाने का मौका मिलेगा.

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