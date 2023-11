Air pollution पर लगाम लगाने के लिए Delhi में अपनाया जा रहा ये तरीका, देखें- Video

दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए हॉटस्पॉट इलाकों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है. पेड़ों और अन्य जगहों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली फायर सर्विसेज ने दिल्ली सरकार से हाथ मिलाया है. राष्ट्रीय राजधानी के हॉटस्पॉट इलाकों में दमकल की गाड़ियां पानी का छिड़काव कर रही है. NDMC सिविक सेंटर के आसपास समेत कई जगहों पर रविवार सुबह से पानी का छिड़काव किया जा रहा है.

केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ने मनमानी तरीके से स्मॉग टावर बंद कराया है.दो स्मॉग टावर बने थे. आनंद विहार में केंद्र सरकार ने स्मॉग टावर बनाया था उसका का क्या हुआ? CP के स्मॉग टावर को सरकार और हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ने मनमानी तरीके से उसे बंद कराया है. उसपर हमने कार्रवाई करने के लिए भी कहा है.

#WATCH | Delhi Fire Services joined hands with the Delhi Government in curbing pollution. Fire tenders sprinkle water in the Hotspot areas of the national capital. pic.twitter.com/J95H0HUJZl

— ANI (@ANI) November 5, 2023