Delhi Air Pollution: GRAP 4 के नियम लागू, ट्रकों की एंट्री पर बैन, Online Class और Work From Home पर फैसला ले सकती है सरकार; जानें डिटेल

Delhi NCR Air Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद भयावह हो गई है.

Delhi Air Pollution: दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण (Air Pollution) के चलते भयावह हुई स्थिति से निपटने के लिए GRAP 4 के नियम लागू कर दिए गए हैं. इसके तहत दिल्ली एनसीआर में कई तरह के और कड़े प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं. ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है. भारी माल वाहनों को एंट्री नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही कक्षा 6 के ऊपर के स्कूल भी बंद किये जा सकते हैं. सरकार का ऑनलाइन क्लास (Online Classes in Delhi NCR) कराने का आदेश जारी हो सकता है. केंद्र और राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम (Work From Home in Delhi NCR) का फैसला ले सकती हैं. दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर AQI 500 से पार चला गया है, जो बेहद खतरनाक स्थिति वाला है.

डीज़ल ट्रकों की एंट्री नहीं: नियम लागू होने के बाद अब दिल्ली एनसीआर में आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले और सभी सीएनजी/इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर बाकी डीज़ल ट्रकों की एंट्री नहीं मिलेगी. EV/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के कमर्शियल वाहनों को, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर बाकी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी.

ये फैसले भी संभव: आवश्यक वस्तुओं को ले जाने/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर, दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल गाड़ियां मध्यम और भारी माल वाहनों (एमजीवीएस और एचजीवीएस) के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके साथ ही प्राइमरी स्कूल के अलावा क्लास 6 के ऊपर भी स्कूलों को बंद करने का फैसला संभव. दिल्ली और राज्य सरकार ऑनलाइन क्लास का फैसला ले सकती है.

लगातार छठे दिन जहरीली धुंध: दिल्ली में आज लगातार छठे दिन जहरीली धुंध लगी रही और हवा की प्रतिकूल दशाओं, खासतौर पर रात को हवा की मंद गति की वजह से प्रदूषण का स्तर एक बार फिर ‘अति गंभीर श्रेणी’ में दर्ज किया गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक शनिवार शाम चार बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई)415 दर्ज किया गया और इसमें इसके बाद से और गिरावट आई, रविवार सुबह सात बजे एक्यूआई 460 दर्ज किया गया, जबकि पूर्वाह्न 11 बजे यह 461 रहा.

प्राथमिक विद्यालयों में 10 नवंबर तक छुट्टी: प्रदूषण के उच्च स्तर को देखते हुए दिल्ली की शिक्षामंत्री आतिशी ने घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी के प्राथमिक विद्यालयों में 10 नवंबर तक छुट्टी रहेगी. सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर आतिशी ने लिखा, ‘‘प्रदूषण का उच्च स्तर बना हुआ है और प्राथमिक विद्यालय 10 नवंबर तक बंद रहेंगे. छठी से 12वीं कक्षाओं को ऑनलाइन संचालित करने का विकल्प होगा.’’

केंद्र की प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी में एक्यूआई 450 के पार होते ही आपात योजना लागू हो जाती है, जिसके तहत प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक, वाणिज्यिक वाहनों और सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगना अनिवार्य है. एक्यूआई शून्य से 50 के बीच ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 450 के बीच ‘गंभीर’ और 450 से ऊपर को ‘अति गंभीर’ माना जाता है.

