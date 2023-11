Delhi Air Pollution: दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर अमेरिकी एबेसडर ने कही ये बात

Delhi Air Pollution: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) को लेकर दिल्ली-अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी (Eric Garcetti) ने कहा, “दिल्ली के मौजूदा दिन लॉस एंजिल्स में बीते उन दिनों की याद दिलाते हैं जब अमेरिका में सबसे प्रदूषित हवा हुआ करती थी. उन्होनें आगे कहा हमें अपने शिक्षकों द्वारा चेतावनी दी गई थी कि आप बाहर खेलने के लिए नहीं जा सकते है और आज वैसे ही मेरी बेटी को उसके शिक्षक ने चेतावनी दी, जब मैंने उसे सुबह स्कूल छोड़ा.

#WATCH | On air pollution in Delhi, US Ambassador to India, Eric Garcetti says, “On a day like this in Delhi, it brings back memories of growing up in Los Angeles where the air was the most polluted air anywhere in America. Where like today, we were given warnings by our teachers… pic.twitter.com/9ijgH8we0h

— ANI (@ANI) November 2, 2023