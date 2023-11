Delhi Pollution: दिल्ली में मौसम का डबल अटैक, फिर से बिगड़ने लगी शहर की हवा, जाने आज कितना है AQI

Delhi AQI Level Today: पिछले एक महीने से दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समस्या बरकरार है. वहीं अब धीरे-धीरे ठंड भी बढ़ना शुरू हो गई है. ऐसे में दिल्ली-NCR वालों पर दोहरी मार पड़ रही है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के एयर बुलेटिन के अनुसार, सोमवार सुबह दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता (Delhi AQI) का स्तर 450 के पार चला गया. ऊपरी फिजा में बादल छाए होने की वजह से स्मॉग की परत सोमवार को और गहरी हुई है.

दिल्ली में लोगों को अभी भी जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ रही है. बाकी इलाकों की बात की जाए तो आनंद विहार में एक्यूआई 430, आरके पुरम में 410, पंजाबी बाग में 444 और आईटीओ में 422 रहा. इनके अलावा नोएडा में 348, ग्रेटर नोएडा में 369, गाजियाबाद में 314, गुरुग्राम में 319 और फरीदाबाद में एक्यूआई 382 रिकॉर्ड किया गया. ऐसे में प्रदूषण से राहत की एकमात्र उम्मीद बारिश पर टिकी है.

#WATCH | The air quality in Delhi continues to be in the ‘Severe’ category as per CPCB (Central Pollution Control Board).

(Visuals from the Akshardham area, shot at 07:15 am today) pic.twitter.com/edZFyuOxOT

— ANI (@ANI) November 27, 2023