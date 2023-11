Delhi Air Pollution: दिल्ली में प्रदूषण ने बनाया नया रिकॉर्ड...'गंभीर' श्रेणी में पहुंचा AQI

Delhi AQI Level Today: दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर ‘बेहद खतरनाक’ श्रेणी में पहुंच चुका है. शुक्रवार को दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर की एयर क्‍वालिटी ‘गंभीर’ कैटेगरी में दर्ज हुई. हालत को इससे भी समझा जा सकता है कि दिल्ली में प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के तय मानक से 100 गुना ज्यादा है. ऐसे में मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिल्ली में सभी प्राइमरी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है साथ ही लोगों कम से कम बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है. इन सबके बीच, दिल्ली-NCR का इलाका आज भी स्मॉग की चादर में लिपटा मिला है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, पूरी दिल्ली में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में बनी हुई है. आनंद विहार इलाके में AQI- 448, जहांगीरपुरी में 421, द्वारका सेक्टर-8 में 435 और आईजीआई एयरपोर्ट (टी3) के आसपास 421 दर्ज किया गया.

Air quality across Delhi continues to be in the ‘Severe’ category as per the Central Pollution Control Board (CPCB).

AQI in Anand Vihar area at 448, in Jahangirpuri at 421, in Dwarka Sector-8 at 435 and around IGI Airport (T3) 421 pic.twitter.com/ks3dgGZJtu

