दिल्ली की हवा में घुल रहा जहर! आज 400 के पार पहुंचा AQI, पंजाबी बाग और आनंद विहार में हालात बदतर

Delhi AQI Level Today: दिल्‍ली समेत पूरा NCR इस वक्त जहरीली हवा से त्रस्‍त है. धूल और धुएं की चादर में लिपटे शहरो में लोगों की सांसों पर संकट बरकरार है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, राजधानी में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में बनी हुई है. बुधवार (08 नवंबर) की सुबह आनंद विहार में एयर क्‍वालिटी इंडेक्‍स (AQI) 452 दर्ज किया गया. वहीं आरके पुरम में 433, पंजाबी बाग में 460 और आईटीओ में वायु प्रदूषण सूचकांक 413 रहा. बता दें दो नवंबर के बाद से प्रदूषण स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी से बाहर निकलकर ‘बेहद खराब’ स्थिति में पहुंचा था लेकिन इसके बावजूद हवा सांस लेने लायक नहीं थी. एक बार फिर AQI ‘बेहद खराब’ श्रेणी से बाहर निकलकर ‘गंभीर’ श्रेणी में प्रवेश कर गया है. लोगों को लगातार सलाह दी जा रही है कि वह इस समय पूरी सावधानी बरतें.

Air quality across Delhi continues to be in the ‘Severe’ category as per the Central Pollution Control Board (CPCB).

AQI in Anand Vihar at 452, in RK Puram at 433, in Punjabi Bagh at 460 and in ITO at 413 pic.twitter.com/XkMRkt65sj

