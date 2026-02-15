  • Hindi
  • News
  • Delhi Bhu Aadhaar Card Yojana How Ulpin Number Works Cm Rekha Gupta Told

दिल्ली में अब हर जमीन का बनेगा 'आधार कार्ड', CM रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान; जानिए क्या फायदे होंगे

राजधानी दिल्ली में हर जमीन का अब भू आधार कार्ड बनाया जाएगा. हर भूखंड का डेटा जमीन की सही लोकेशन और सीमाएं डिजिटल रूप से तय होगा. डिजिटल मैप बनने से जमीन विवाद और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी.

Published date india.com Published: February 15, 2026 4:20 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
दिल्ली में अब हर जमीन का बनेगा 'आधार कार्ड', CM रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान; जानिए क्या फायदे होंगे
सीएम रेखा ने बताया कि इस योजना को लागू करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है.

दिल्ली सरकार ने राजधानी में जमीनों को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है. अब दिल्ली की हर जमीन का कार्ड बनाया जाएगा और हर भूखंड को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी. इस नंबर को यूएलपीआईएन (Unique Land Parcel Identification Number) कहा जाएगा. इस कार्ड को ‘भू आधार’ नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित करना है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना सिर्फ एक नंबर देने तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन से जुड़े झगड़ों, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत कदम साबित होगी.

ये भी पढ़ें: CM रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को दी बड़ी सौगात, 51 नए आरोग्य मंदिरों का किया उद्घाटन

CM रेखा गुप्ता का दावा- सीमा विवाद होंगे खत्म

सीएम रेखा ने कहा कि ‘भू आधार’ लागू होने के बाद दिल्ली में जमीन की सीमाओं को लेकर होने वाले विवाद खत्म होंगे. कई बार जमीन के कागजों में अस्पष्टता के कारण लोग सालों तक कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा, इस प्रणाली में हर भूखंड का डेटा Geo-referenced होगा यानी जमीन की सही लोकेशन और सीमाएं डिजिटल रूप से तय होगा. इससे जमीन की पहचान में होने वाली गड़बड़ी कम होगी और सरकारी रिकॉर्ड मदद करेंगे. सरकार का मानना है कि यह कदम जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी और बहु पंजीकरण जैसी समस्याओं को भी रोकने में कारगर रहेगा.

मिशन मोड में लागू होगी केंद्र की योजना

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और भूमि संसाधन विभाग की है, जिसे 2016 में शुरू किया गया था, लेकिन पिछली सरकारों ने इसे लागू नहीं किया. अब दिल्ली सरकार इसे मिशन मोड में तेजी से लागू करने जा रही है. इसके लिए जिम्मेदारी दिल्ली के राजस्व विभाग की आईटी शाखा को दी गई है. साथ ही इस काम में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का सहयोग भी लिया जाएगा. सरकार ने साफ किया है कि इस योजना को एक तय प्रक्रिया यानी SOP और चरणबद्ध टाइमलाइन के अनुसार पूरे दिल्ली में लागू किया जाएगा.

ड्रोन और हाई रिजॉल्यूशन डेटा से बनेगा डिजिटल मैप

सीएम रेखा ने बताया कि इस योजना को लागू करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. भारतीय सर्वेक्षण विभाग से करीब 2 टेराबाइट हाई क्वालिटी भू-स्थानिक डेटा लिया जा रहा है. इसके अलावा ड्रोन सर्वे के जरिए ली गई हाई रिजॉल्यूशन तस्वीरें, जिन्हें ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेज कहा जाता है, उनका उपयोग किया जाएगा. इस डेटा के आधार पर दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों समेत उन 48 गांवों के लिए सटीक यूएलपीआईएन तैयार किए जाएंगे, जो पहले से स्वामित्व योजना में शामिल हैं. सरकार ने बताया कि इस योजना के लिए पहले 132.07 लाख रुपये जारी किए गए थे, जिसका प्रबंधन आईटी शाखा ने किया था.

पहले यह योजना सिर्फ तिलंगपुर कोटला में लागू थी

इस योजना का सफल उदाहरण पश्चिमी जिले के तिलंगपुर कोटला गांव में देखा जा चुका है. यहां पायलट प्रोजेक्ट के तहत 274 यूएलपीआईएन रिकॉर्ड तैयार किए गए हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पीएम मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ विजन को जमीन पर उतारने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि तकनीक का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और भूमि रिकॉर्ड एकीकृत व आधुनिक बनें. दिल्ली सरकार का मानना है कि ‘भू आधार’ से हर इंच जमीन का डिजिटल हिसाब बनेगा और नागरिकों को संपत्ति सुरक्षा का भरोसा मिलेगा. यह व्यवस्था जमीन के अधिकारों को मजबूत करेगी और भ्रष्टाचार पर सीधी चोट करेगी.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Delhi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.