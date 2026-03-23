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'राजधानी को हर दिन बेहतर बनाना...', दिल्ली बजट को लेकर क्या कुछ बोलीं CM रेखा गुप्ता, आम लोगों की बढ़ी उम्मीदें
Delhi Budget 2026: दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि कैसे यह बजट छात्रों, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यावरण और ग्रीन दिल्ली के लिए बदलाव लाएगा.
दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत इस बार एक अनोखी परंपरा ‘खीर सेरेमनी’ के साथ हुई. यह रस्म पहली बार हुई, जिसमें भारतीय मिठाई तैयार की जाती है. भगवान को भोग लगाने के बाद फिर बजट टीम और आम जनता में मिठाई बांटी जाती है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस नई परंपरा को बहुत अच्छे से निभाया. कहा जा रहा है कि यह रस्म केंद्र सरकार की हलवा सेरेमनी से प्रेरित है. लेकिन इसका मकसद दिल्ली के बजट को शुभ, पारदर्शी और जन-कल्याण से जोड़ना है. सीएम रेखा ने यह भी बताया कि दिल्ली बजट 2026 में क्या-क्या होगा?
CM रेखा ने बजट संदेश में क्या कहा?
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उनकी सरकार का दूसरा बजट है. इसका मकसद दिल्ली के विकास की गति को बढ़ाना है. उन्होंने बताया कि इस बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और आम लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा. सीएम रेखा ने कहा, पिछले साल हमने दिशा बदली, अब दशा सुधारने का समय है. हमारा प्रयास है कि दिल्ली को हर दिन बेहतर बनाया जाए और हर नागरिक की उम्मीदें पूरी हों.
दिल्ली बजट 2026 में क्या-क्या होगा?
सीएम रेखा ने बताया कि इस बजट में छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं होंगी, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और स्वच्छता में सुधार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हरी-भरी दिल्ली का संकल्प भी इस बजट का हिस्सा है. उनका कहना था कि पिछले साल की तरह इस बार भी सरकार ने जनता की आवश्यकताओं और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया है.
मंत्री बोले – इस बार ग्रीन बजट
दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस बजट को ग्रीन बजट बताया. उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों से दिल्ली वायु प्रदूषण से जूझ रही है और पिछली सरकारों ने केवल वादे किए. इस बार बजट का फोकस साफ हवा और पर्यावरण पर है. मंत्री सिरसा ने बताया कि पिछले एक साल में कई योजनाएं तेज गति से पूरी हुई हैं और आने वाले साल में दिल्ली को हरा-भरा और साफ बनाने के लिए पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी.
विकसित और हरित दिल्ली का सपना
बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम रेखा ने कहा कि उनका लक्ष्य ‘विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली’ है. उन्होंने बताया कि यह बजट छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं, लोगों के लिए मजबूत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील योजना लेकर आएगा. सीएम ने कहा कि दिल्लीवासियों की खुशहाली और शहर की हरित पहचान बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है.